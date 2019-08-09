Талдыкорган. 8 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области могут приостановить работу гостиницы, сливавшей сточную воду в Алаколь, передает Kazakhstan Today.

По факту сброса сточных вод в озеро Алаколь департаментом экологии по Алматинской области проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "ALMATRADEGROUP". Сброс осуществлялся с незаконно монтированных труб от двух бассейнов (детский и взрослый), расположенных на берегу озера. Департаментом изучены документы предприятия и отобраны пробы воды в местах сброса. По результатам проверки установлены нарушения в части осуществления сброса сточных вод без соответствующего заключения экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду", - сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева в Facebook.

За допущенные нарушения экологического нарушены наложены административные штрафы, выдано предписание о демонтировании труб, через которые осуществлялся сброс сточных вод. Определяется сумма ущерба, нанесенного окружающей среде.

Департаментом экологии по Алматинской области будет инициирован иск в суд о приостановлении деятельности предприятия.

Хотим сообщить, что качество водных ресурсов находится в стабильном состоянии, угрозы окружающей среде не наблюдаются. Департамент экологии по Алматинской области совместно с филиалом РГП "Казгидромет", санитарно-эпидемиологической службы продолжает проводить мониторинг воды", - написала Ибраева.

Напомним, факт слива грязной воды в Алаколь сняли на видео туристы . В акимате региона сообщили, что слив воды производился из бассейна гостиницы "Коктем гранд", и заверили, что, несмотря на то, что в озеро сливалась не канализационная вода, виновников все равно привлекут к ответственности. Привлечь к ответственности виновных в загрязнении озера пообещал и глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев.

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