Министр экологии прокомментировал слив грязной воды в озеро Алаколь

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прокомментировал слив грязной воды в озеро Алаколь, передает Kazakhstan Today.

"Выехавшая на Алаколь комиссия, в составе которой специалисты министерства, выявила, что слив воды в озеро из бассейна производился гостиницей. Считаю подобное недопустимым, инцидент будет подробно изучен, виновные понесут наказание. Подробности будут доведены до общественности", - сообщил в Twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, на видео, распространяемом в соцсетях, изображен слив воды из бассейна гостиницы "Коктем гранд" . "Создана районная комиссия в составе представителей местных исполнительных органов и филиала палаты предпринимателей "Атамекен", которая выехала в Акши. На месте будет проведена работа по предотвращению подобных случаев", - отметили в пресс-службе.

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