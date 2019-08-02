Какую воду сливали в озеро Алаколь, пояснили в акимате Алматинской области (ВИДЕО)

На видео, распространяемом в соцсетях, изображен слив воды из бассейна гостиницы "Коктем гранд". Создана районная комиссия в составе представителей местных исполнительных органов и филиала палаты предпринимателей "Атамекен", которая выехала в Акши. На месте будет проведена работа по предотвращению подобных случаев", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее отдыхающие сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь.
Озеро Алаколь (Алматинская область) входит в десятку лучших туристических направлений страны и, наряду с горным кластером региона, имеет потенциал приема 2,5 млн туристов в год. Ожидается, что в этом году южный берег озера посетят 1,3 млн туристов.
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