Мамин посетил с рабочим визитом Алматинскую область

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области, где проверил ход реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в рамках визитов в регионы страны, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Внимание акцентировано на исполнении госпрограммы "Нурлы жол", инициированной Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры страны.

В Алматинской области главе правительства РК было доложено о реконструкции восточного участка автодороги Усть-Каменогорск - Талдыкорган протяженностью 355 километров, проекте строительства автодороги Ушарал - Достык протяженностью 184 километра.

В селе Акши Аскар Мамин осмотрел место строительства ограждающей дамбы озера Алаколь. Сооружение позволит обезопасить свыше 2,5 тыс. жителей прибрежных сел от воздействий волн.

Премьер-министр также ознакомился с благоустройством зоны отдыха побережья озера Алаколь. В регионе запущено свыше 200 туробъектов, вводится в эксплуатацию новый гостиничный комплекс "QOQTEM GRAND RESORT" на 450 мест. В текущем году будет продолжено развитие туристического потенциала через реализацию строительства новых гостиниц, объектов сервиса. Ожидается, что в этом году южный берег озера Алаколь посетят 1,3 млн туристов.

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