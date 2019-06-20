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В Казахстане количество внутренних туристов за год выросло на 9,6%

19.06.2019, 12:19 6211
В Казахстане количество внутренних туристов за год выросло на 9,6%
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Начало текущего года оказалось успешным только для внутреннего туризма: количество туристов выросло на 9,6% за год. Въездной туризм показал спад на 8,2%, выездной - на 0,6%, передает Kazakhstan Today.
 
С началом лета стартовал сезон отпусков. Именно в этот период деятельность в сфере туризма набирает обороты. Ранее, по итогам первого квартала текущего года, выросло лишь количество посетителей в сфере внутреннего туризма - на 9,6%, с 1,1 млн до 1,2 млн человек. Больше всего из них было обслужено местами размещения - 917,8 тыс. человек (годом ранее - 813,2 тыс. человек), пишет Finprom.kz
 
Количество обслуженных особо охраняемыми природными территориями составило 190,2 тыс. человек, а санитарно-курортными учреждениями - 69,8 тыс. человек. В то же время количество посетителей в сфере выездного и въездного туризма сократилось: на 0,6% и 8,2%, соответственно, до 2,3 млн и 1,6 млн человек.
 
Стоит отметить, что при равных ценах условия проживания и сервис в Казахстане и за рубежом значительно отличаются. К примеру, в Балхаше для любителей комфорта есть заведения с номерами класса люкс и VIP-коттеджами. Курортная зона Балхаша включена в ТОП-10 объектов республиканской карты туристификации. По средним подсчётам, пятидневный отдых в таких условиях обойдется в сумму от 200 тыс. до 500 тыс. тенге.
 
При этом горящий тур в Турцию на одного человека на 11 дней в трёхзвездочном отеле по системе all inclusive стоит около 160 тыс. тенге. В среднем цены по этому направлению доходят до 250 тыс. тенге, в зависимости от даты вылета и условий проживания. 
 
Ещё одно популярное направление для казахстанцев - Таиланд. Здесь цены начинаются от 300 тыс. на человека. В Арабских Эмиратах можно отдохнуть в среднем за 150-170 тыс. тенге, а цены на отдых в Египте начинаются примерно от 180 тыс. тенге.
 
В конце декабря 2018 года Арыстанбек Мухамедиулы, занимавший в то время пост министра культуры и спорта РК, отметил десятку лучших туристических направлений страны, в которую входят столица (с потенциалом 1 млн туристов в год), курортная зона "Бурабай" (с потенциалом 2 млн туристов в год), озеро Алаколь и горный кластер Алматинского региона (с потенциалом по 2,5 млн туристов в год), а также Баянаульская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, озеро Балхаш, Туркестан, космический комплекс "Байконур" и Мангистау.
 
На заседании правительства РК в текущем году была представлена Государственная программа развития туристской отрасли на 2019-2025 годы. Документ включает в себя десять стратегических мер, которые позволят нашей стране войти в число ведущих туристических держав мира.
 
Согласно прогнозам министерства, реализация этих мер окажет колоссальный экономический эффект, который позволит создать порядка 75 тыс. постоянных рабочих мест, преимущественно в отдалённых сельских местностях, привлечёт около 800 млрд тенге прямых инвестиций, увеличит в 4 раза потоки внутренних и въездных туристов. Вклад туризма в ВДС страны составит $4,5 млрд в год.

Напомним, Карагандинская область намерена нарастить поток туристов до 1 млн человек в год. На побережье Каспия начато строительство туристического комплекса международного уровня. С 2020 года в Казахстане планируется запустить бесплатный детский туристический поезд.  
 

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