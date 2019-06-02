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На побережье Каспия начали строительство туристического комплекса международного уровня

01.06.2019, 14:07 9748
Актау. 1 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в церемонии начала строительства нового туристического комплекса международного уровня на побережье Каспия, передает Kazakhstan Today.
 
В пятницу, 31 мая, Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Мангистаускую область, где ознакомился с реализацией задач, поставленных Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и исполнением поручений по социально-экономическому развитию региона, данных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочего визита в апреле текущего года, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
 
В ходе поездки глава правительства провел рабочее совещание с участием актива региона. Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов доложил о принимаемых мерах по обеспечению социально-экономического развития страны. По итогам 4 месяцев, объем производства промышленной продукции в регионе составил 943,6 млрд тенге, в том числе за счет обеспечения роста в машиностроении на 20,1%. Инвестиции в основной капитал составили 121,8 млрд тенге. В целом на сегодня инвестиционный портфель региона включает 44 инвестпроекта на сумму 1,6 трлн тенге, среди них реализация 22 проектов на 67 млрд тенге запланирована на 2019 год.
 
В ходе совещания вице-министры национальной экономики Е. Алпысов, индустрии и инфраструктурного развития Б. Камалиев, энергетики М. Мирзагалиев доложили о реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі", развитии транспортной инфраструктуры и нефтегазового комплекса в регионе.
 
"Елбасы уделяет особое внимание развитию Мангистауской области", - сказал Аскар Мамин, отметив, что по поручению Первого Президента РК был реализован ряд стратегически важных крупных инфраструктурных проектов по программе "Нурлы жол", которые в настоящее время оказывают большое влияние на развитие транзитного и экспортного потенциала страны. 
 
Также было отмечено, что в рамках исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева в регионе начаты работы по реализации Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозена до 2025 года. Запланированы 67 мероприятий, в результате будет создано 16,3 тыс. рабочих мест.
 
Подводя итоги совещания, Аскар Мамин отметил, что Мангистауская область является западными воротами Казахстана и подчеркнул необходимость дальнейшего развития промышленности и транспортно-логистической сферы, туризма. 
 
Кроме того, в рамках поездки премьер-министр принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства нового проекта на побережье Каспийского моря. Туристический комплекс на 600 номеров, рассчитанный на 2000 мест, с аквапарком, спортивными полями и конгресс-холлом, планируется ввести в эксплуатацию в июле 2020 года. Реализация проекта даст мощный толчок развитию туризма области, планируется создание на данном проекте около 2000 рабочих мест. 
 
Согласно разработанной госпрограмме развития туризма, побережье Каспийского моря входит в ТОП-10 приоритетных туристских территорий Казахстана. 
 
Помимо этого, в регионе ведется работа по привлечению частных инвестиций для строительства новых 45 гостиничных комплексов. 
 
В ходе рабочей поездки главе правительства РК также были предоставлены планы строительства завода по производству метанола и олефина на территории СЭЗ "Морпорт Актау", объемом инвестиций свыше $1,8 млрд. Проект нацелен на импортозамещение, на заводе будет осуществляться переработка газа в метанол и дальнейшие составляющие, которые помогут производить более 40 наименований продукции. 
 

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