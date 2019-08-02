Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь (ВИДЕО)

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь, передает Kazakhstan Today.

Видео, на котором из подведенной к водоему трубы сливается мутная жидкость, опубликовал пользователь Facebook Бауржан Омаров.

Видео только что скинули с Алаколя, с того самого пляжа, где я отдыхал в июне. Это посёлок Акши... Рядом с маленькими пансионатами построили элитный отель, откуда забирается вода из озера, а сливается обратно вот такая грязь. Кончился Алаколь!" - написал мужчина.





В зоне отдыха побережья озера Алаколь запущено свыше 200 туробъектов. Ожидается, что в этом году южный берег озера посетят 1,3 млн туристов

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