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Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь (ВИДЕО)

01.08.2019, 10:35 31753
Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь (ВИДЕО)
Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь, передает Kazakhstan Today.
 
Видео, на котором из подведенной к водоему трубы сливается мутная жидкость, опубликовал пользователь Facebook Бауржан Омаров. 
 

Видео только что скинули с Алаколя, с того самого пляжа, где я отдыхал в июне. Это посёлок Акши... Рядом с маленькими пансионатами построили элитный отель, откуда забирается вода из озера, а сливается обратно вот такая грязь. Кончился Алаколь!" - написал мужчина.


 
Напомним, озеро Алаколь (Алматинская область) входит в десятку лучших туристических направлений страны и, наряду с горным кластером региона, имеет потенциал приема 2,5 млн туристов в год.
 
В зоне отдыха побережья озера Алаколь запущено свыше 200 туробъектов. Ожидается, что в этом году южный берег озера посетят 1,3 млн туристов
 

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