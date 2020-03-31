В Алматинской области 31 марта усилят ограничительные меры против распространения COVID-19

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Талдыкорган. 30 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области 31 марта вступят в силу усиленные ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Cогласно постановлению главного государственного санитарного врача области, усиление ограничительных мер на территории Алматинской области вступит в силу 31 марта 2020 года в ноль часов", - сообщила пресс-служба главы региона.

В постановлении говорится, что в районах и городах, а также на приграничных территориях с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областями будут выставлены дополнительные санитарные посты. Будут ограничены перемещения личного транспорта и людей по территории Алматинской области, в том числе из карантинной зоны Алматы, на границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, за исключением лиц и транспорта по перевозке грузов, служб доставки, а также специализированного транспорта, необходимых для обеспечения жизнедеятельности региона, медицинских организаций, государственных и правоохранительных органов, а также лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек при наличии необходимых документов.

Также, если раньше медицинским работникам можно было въезжать в город Алматы и выезжать из него, то теперь и для них установлен запрет.

Согласно постановлению, будет приостановлена работа аэропорта, районных, городских автовокзалов, автостанций, междугородных, межрайонных автобусных сообщений, запрещен частный извоз, кроме официальных служб такси.

Не будут проводиться ярмарки, временно приостанавливается работа непродовольственных торговых центров, бизнес-центров, дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности, компьютерных клубов, игровых заведений, рынков, пунктов общественного питания, объектов религиозного назначения.

Ограничено время работы продуктовых магазинов и аптек с 08.00 до 20.00, а банков второго уровня, почтовой связи, услуг частных нотариусов - с 10.00 до 16.00.

Будет ограничено передвижение граждан старше 65 лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов. Несовершеннолетним запрещается самостоятельное передвижение без присмотра родителей. Запрещено посещение мест массового скопления населения, в том числе парков, скверов, набережных, спортивных площадок и придомовых детских площадок, где будут установлены полицейские посты.

По данным пресс-службы, крупные предприятия продолжат работать, при этом руководство предприятий должно создать условия для своих сотрудников, чтобы они могли продолжать работу, не выезжая за пределы территории предприятия. При этом объекты малого и среднего бизнеса, производственные предприятия, включая СТО, автомойки, салоны красоты и другие, кроме предприятий, производящих продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, приостановят свою деятельность до особого распоряжения либо с учетом своей деятельности обеспечат дистанционный режим работы.

При этом местные исполнительные органы предупреждают, что более трех человек, кроме людей из одной семьи, не должны собираться в общественных местах, проводить семейные мероприятия, приглашать гостей или ходить в гости. Также повсеместно запрещено находиться без масок в общественных местах и в автотранспорте. Все сельскохозяйственные и строительные работы поручено проводить с учетом соблюдения санитарных и дезинфекционных мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Эти и другие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области были обсуждены сегодня на селекторном совещании в акимате.

Мы вынуждены усилить ограничительные меры в связи с увеличением числа инфицированных в области людей. Мы должны строго соблюдать вводимые ограничительные требования, как при карантине. Так как область граничит с городом Алматы, где введен карантин, мы должны быть в десять раз осторожны. Каждый пункт принятого постановления должен строго выполняться. Местные акиматы обязаны подробно разъяснять населению, для чего установлены посты, какие ограничительные меры введены. У нас есть необходимая техника, средства, возможности, чтобы предотвратить распространение вируса. Результативность этой работы зависит прежде всего от собранной, четкой, оперативной работы акимов на местах. В связи с этим вы будете мне ежедневно предоставлять конкретную информацию о ситуации в каждом районе и городе", - отметил на совещании аким области Амандык Баталов.

Напомним, ранее в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции начали проводить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия

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