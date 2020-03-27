В Алматинской области принимаются меры безопасности против COVID-19

Талдыкорган. 26 марта. Kazakhstan Today - Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области проводятся масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.

В целях защиты жизни и здоровья населения, согласно указу президента о "Введении ЧП в Республике Казахстан", глава региона Амандык Баталов держит на особом контроле выполнение мер безопасности во время карантина.

Перечислим подробно 10 мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса в области, которые поручил глава региона:

1. Бизнесмены Алматинской области поддержали обращение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В своих заявлениях предприниматели отметили, что полностью разделяют инициативу о сплочении в борьбе с коронавирусом. Например, фонд Болата Назарбаева "Саликалы урпак" выделил 150 миллионов тенге собственных средств на борьбу с вирусом COVID-19. В свою очередь, компания "SADU development" направили 18 тыс. флаконов этилового спирта медицинским специалистам, сотрудникам МВД, ЧС и других сфер, принимающим активное участие в борьбе с коронавирусом в городе Алматы.

2. На выездах из города Алматы установлены 16, а в Талдыкоргане поставлены 4 круглосуточных санитарных постов. На блокпостах вокруг Алматы проводится дезинфекция транспорта и груза. Здесь круглосуточно дежурят наряды полиции и сотрудники СЭС. Дежурные полностью обеспечены тепловизорами, медицинской маской и специальными костюмами. Кроме того, управлением здравоохранения области были поставлены медицинские маски для сотрудников правоохранительных органов и административных структур, которые дежурят на постах.

3. В связи с угрозой распространения коронавируса медицинские учреждения Алматинской области работают в режиме повышенной готовности. По области подготовлено 150 инфекционных коек для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, 800 провизорных и 1217 карантинных (обсервация) коек. При необходимости количество коек будет увеличено (до 11 217). На амбулаторном и стационарном уровнях работают 38 инфекционистов, 143 анестезиологов-реаниматологов, 8 нефрологов, 12 трансфузиологов, 98 неврологов и 447 врачей терапевтов. В центральных районных больницах создана мобильная группа по выявлению ложной информации о коронавирусе. В 17 районах и в 2 городах работают по одной команде, они отвечают на все поступившие вопросы. Подводя итоги, в этом регионе во всех медицинских учреждениях есть достаточное количество масок и медикаментов, также они работают в усиленном режиме.

4. Женщины, состоящие на учете по беременности в городе Алматы, могут беспрепятственно госпитализироваться в любое медицинское учреждение Алматинской области, где они в настоящее время проживают. Также пациенты с диагнозом гемодиализ (хроническая почечная недостаточность) приграничных районов города Алматы доставляют из районной больницы скорой медицинской помощи в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

5. Закрытие МЦПС "Хоргос" продлили. Главный государственный санитарный врач Алматинской области К. Баймухамбетов принял постановление "Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области". В данном постановлении говорится о приостановлении работы МЦПС "Хоргос", начиная с 15 марта текущего года, до вынесения особого распоряжения главного государственного санитарного врача области. Также в соответствии с постановлением во всех производственных помещениях вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим. В зданиях с массовым и длительным пребыванием граждан будут установлены специальные приборы (санитайзеры) с дезинфицирующим средством для обработки рук.

6. Усилен контроль на пропускных пунктах на казахстанско-китайской границе. В частности, каждая фура подвергается тщательной дезинфекции, а водители проходят санитарный осмотр. Всего в регионе имеется 6 таможенных постов. Каждая заезжающая фура на пропускной пункт "Нур Жолы", как минимум два раза, проходит дезинфекцию. И это только кузов машины. Также специалисты производят тщательную обработку кабины грузового авто. Все это происходит без контакта с прибывшим. В настоящее время на пропускном пункте имеется порядка 20 аппаратов термометрии. Кроме этого, на таможенном посту достаточно как средств защиты, так и санврачей

7. Арестованы 26 граждан за попытку пересечения блокпостов в Алматинской области. В отношении задержанных граждан составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 476 КоАП РК. Также постановлением специализированного межрайонного административного суда вынесено решение о привлечении данных лиц к административному аресту.

8. В регионе организован ежедневный мониторинг розничных цен и запасов продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодня в области достаточное количество социально значимых продовольственных товаров. Активизирована работа стабилизационного фонда Алматинской области и реализация социально значимых продуктов через социально ориентированные магазины. Всего реализовано продовольственных товаров в объеме 8626,4 тонны на общую сумму 1063,3 млн тенге. В настоящее время количество продовольственных товаров в Стабилизационном фонде области составляет 2364,8 тонны, в том числе мука пшеничная, сахар-песок, рис шлифованный, масло подсолнечное, рожки, лук репчатый и картофель.

9. Во главе с партией Nur Otan активисты и волонтеры доставляют бесплатные социальные пакеты с продуктами и средствами гигиены многодетным семьям Алматинской области. Работа ведется по всей области, заявки принимаются в режиме онлайн. На сегодняшний день в рамках акции "Бір біргеміз" 581 семье оказана помощь на сумму 7 млн 835 тысяч тенге.

10. В рамках Дорожной карты занятости в Алматинской области будет реализовано 1240 проектов с созданием 27,3 тыс. рабочих мест. В регионе "Дорожная карта занятости" будет реализована по 4 направлениям. Во-первых, это капитальный ремонт, реконструкция социальных объектов. К примеру, только в сфере образования 88 объектов подлежат капитальному, текущему ремонту, а в 351 школе нужно ликвидировать наружные туалеты. В целом социально-культурной сфере будет реализован 491 проект на 31,8 млрд тенге. Во-вторых, текущий, средний, капитальный ремонт и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства. По этому направлению по 79 объектам предусматривается 20 млрд тенге с созданием около 5 тыс. рабочих мест. Третье направление, это капитальный, средний, текущий ремонты и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры. Здесь по 547 объектам предусматривается 34,2 млрд тенге с созданием 8500 тыс. рабочих мест. Четвертое направление, это благоустройство населенных пунктов. Всего 153 объекта на 17 млрд тенге. Кроме этого, на реконструкцию ирригационных сетей предусмотрено 6,2 млрд. тенге на реализацию 7 проектов. В оборот будет вовлечено 73,0 тыс. га орошаемых земель.

О последнем пункте стало известно сегодня в ходе совещания в селекторном режиме. Глава региона особо отметил важность реализации "Дорожной карты занятости":

Как вы знаете, глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 марта на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению на реализацию "Дорожной карты занятости" поручил выделить 1 трлн тенге. Из них для Алматинской области выделено 109,2 млрд тенге. Это очень важные и нужные для нашего региона средства. В первую очередь важно решить вопрос занятости населения. Так как в связи с коронавирусом многие жители области остались без работы. Нужно создать условия их семьям, открыть новые рабочие места. За весь период моей работы такие огромные средства разом не выделялись. Поэтому мы должны очень качественно и ответственно подойти к их распределению. Средства будем выделять и тем районам и городам области, где население обращалось во время отчетной встречи, личных приемов. Все обращения жителей нужно проанализировать и на выделенные средства реализовать важные и нужные проекты. Дороги сделать, социальные объекты отремонтировать и так далее", - подчеркнул А. Баталов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.

На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 61 случай, в Алматы - 40, Караганде - два случая, Шымкенте - два случая, по одному в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Два человека в Нур-Султане и Алматы выздоровели.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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