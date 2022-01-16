КНБ: в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется критический уровень террористической опасности

Фото: facebook Сергей Алексеенок
В соответствии с требованиями указа президента Республики Казахстан "Об утверждении правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года №611 по решению руководителей областных и городских оперативных штабов по борьбе с терроризмом, с 13 января 2022 годустановлен умеренный ("желтый") уровень террористической опасности в следующих регионах страны:
- в Северо-Казахстанской области и городе Балхаше Карагандинской области сроком на 14 суток;
- в Павлодарской области на 10 суток;
- в Акмолинской области до особого распоряжения.
С 14 января 2022 года умеренный "желтый" уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток. Высокий "оранжевый" уровень террористической опасности введен с 13 января в Нур-Султане и с 14 января в Шымкенте, сроком на 14 суток", - напомнили в пресс-службе КНБ.