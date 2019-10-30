В Алматы большой потенциал для развития туристических продуктов самого высокого уровня

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В программе развития туристской отрасли до 2025 года горный кластер Алматинского региона определен как приоритетный, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Говоря о туристическом потенциале мегаполиса, Касым-Жомарт Токаев отметил, что у Алматы большой потенциал для развития туристических продуктов самого высокого уровня. Это касается как горного, культурного, этнографического, так и делового туризма. Он напомнил, что в Государственной программе развития туристской отрасли до 2025 года Горный кластер Алматинского региона определен как приоритетный.

"Поручаю правительству и акимату города начать реализацию мастер-плана горных локаций. Этот проект может привлечь более 2 миллиардов долларов инвестиций и создать не менее 30 тысяч рабочих мест. При этом обращаю внимание на то, что все решения необходимо принимать с учетом мнения населения", - сказал президент.





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