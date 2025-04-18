В Алматы ликвидировали более 100 точек стихийной торговли на барахолке

Президенту была представлена информация о подготовке к предстоящей XXXIV сессии ассамблеи

Фото: Акорда

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Дмитрия Останьковича и Расула Ахметова, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Дмитрия Останьковича и Расула Ахметова, сообщает Акорда.





Президент отметил особую роль АНК в реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.





Также в ходе встречи президенту была представлена информация о подготовке к предстоящей XXXIV сессии ассамблеи, а также о проведении мероприятий в рамках 30-летия АНК.





Глава государства обратил внимание на значимость широкого вовлечения всех этнокультурных объединений и общественных структур ассамблеи в проведение юбилейных мероприятий.





В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере межэтнических отношений.



