В Алматы лишили лицензии очередную строительную компанию

АЛМАТЫ. 16 ИЮНЯ - Компания "Бадимус-Строй" занималась прокладкой электрических кабелей в Алмалинском и Бостандыкском районах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТОО были грубо нарушены принятые проектные решения по пересечению кабельной трассы с автодорогами, сообщает управление градостроительного контроля города.

Кабель проложен открытым способом в траншеи, вскрытием асфальтобетонного покрытия, нарушив целостность конструкции автодороги", - сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что при производстве СМР по обратной засыпке не выполнено послойное уплотнение грунта до проектной плотности, вследствие чего имеется просадка и провалы дорожного полотна.

В прошлом году мы уже привлекали компанию к административной ответственности, накануне же по нашему иску решением суда подрядчик лишён строительной лицензии", - пояснили в управлении градостроительного контроля.

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