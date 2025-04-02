В Алматы назначен новый глава управления экологии

ЦОНы попросили увеличить время работы на эти дни, чтобы все успели зарегистрировать транспорт и ездить на законном основании

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незарегистрированные мопеды будут отправлять на штрафстоянку, с 5 апреля их эксплуатацию запретят, заявил в кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Игорь Лепеха.





По его словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 200 мопедов, а общее их количество неизвестно.





У нас в прошлом году получили 22 тыс. удостоверений данной категории, в этом - 2,5 тысячи. Кто-то мог получить и не имея мопеда. Но пока вот так: сколько зарегистрируют, столько и будут ездить. Остальные будут стоять", - пояснил Лепеха.





Он добавил, что ЦОНы даже попросили увеличить время работы на эти дни, чтобы все успели зарегистрировать транспорт и ездить на законном основании.





Ранее в МВД заявили о росте аварий с мопедистами в Алматы. Только за 5 дней в городе произошло 23 ДТП с участием мопедов.



