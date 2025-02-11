Алматы возглавил список самых грязных городов мира

В нацпарке обитает самая многочисленная популяция кулана в Казахстане

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Талдыкорган. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Учет диких животных прошел в Алтын-Эмельском нацпарке. Учет проводился в ясную, безветренную погоду, семью группами из 20 учетчиков, которые считали животных как визуально, так и по следам, сообщает пресс-служба Минэкологии.





Минэкологии РК





Всего в результате двухдневной работы было учтено порядка 5,5 тыс. голов джейранов и около 190 голов архара. Численность куланов в нацпарке составила 3,6 тыс. особей. При этом надо отметить, что это самая многочисленная популяция кулана в Казахстане. Устойчивый рост численности копытных дает возможность расселять животных в другие исторические места обитания.





В 2024 году 87 голов были переселены в резерваты "Алтын дала", "Иле-Балхаш" и в "Созакское" лесничество.













Напомним, что основная цель мероприятия - инвентаризация популяций архаров, куланов и джейранов, занесенных в Красную книгу страны.