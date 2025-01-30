Мы теряем Алматы - депутат об экологической ситуации крупнейшего мегаполиса Казахстана

Географически Усть-Каменогорск расположен в горном котловане, в предгорьях, что способствует накоплению загрязнений в атмосфере

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Какие меры предпринимают для улучшения экологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, рассказали в пресс-службе акимата региона.





Акимат ВКО





Усть-Каменогорск - промышленный центр Восточно-Казахстанской области, который, несмотря на свою красоту, часто страдает от загрязнения воздуха. Густой смог, покрывающий город, является одной из главных проблем, беспокоящих местных жителей. Однако, как выяснилось, не все так безнадежно: местные власти, активисты и бизнес объединяют усилия для улучшения экологической ситуации в регионе", - сообщает источник.





На экологию Усть-Каменогорска влияют следующие ключевые факторы: географические, климатические и антропогенные. Географически город расположен в горном котловане, в предгорьях, что способствует накоплению загрязнений в атмосфере.





Наличие двух гидроэлектростанций (ГЭС) приводит к тому, что реки Иртыш и Ульба не замерзают зимой, создавая условия для образования густого тумана.





Действует и антропогенный фактор: в городе работают 1028 предприятий, из них 10 - крупных.





Также загрязнению воздуха способствуют автотранспорт и печное отопление частного сектора - около 30 тыс. домов. Из-за особенности климата отопительный сезон из 365 дней в году составляет около 200. Отсутствие ветра на протяжении около 180 дней в году, из которых 100 дней характеризуются неблагоприятными метеорологическими условиями, также оказывает влияние на экологическую ситуацию в регионе. Каждый год Усть-Каменогорск выбрасывает в атмосферу около 46 тысяч тонн загрязняющих веществ, что составляет почти половину от всех выбросов региона. Основным загрязнителем является диоксид серы. Однако с введением более строгого контроля и усилиями крупных предприятий, таких как "Казцинк", ситуация постепенно улучшается", - сообщает ведомство.





Акимат ВКО





По словам и.о. руководителя департамента экологии ВКО Азамата Тауырбекова, за последние 10 лет выбросы диоксида серы сократились с 79 до 22 тысяч тонн.





Мы активно работаем над сокращением загрязнения. И сейчас уже видно, что большие предприятия, такие как "Казцинк", серьезно снижают выбросы", - отметил Тауырбеков.





Также в Усть-Каменогорске начали активно внедрять современные технологии мониторинга. Например, в рамках проекта "Өскемен тынысы" предложено использовать умные дроны для анализа качества воздуха. О подробностях проекта рассказала руководитель экологического бюро Елена Березинская-Абилова.





Наш город разделен на 11 участков. Мы предлагаем установить на каждом участке по одному умному дрону. Эти дроны будут летать одновременно и определять уровень распространения вредных веществ в воздухе. Это даст нам точную картину того, где и в какое время происходят выбросы газа, а также поможет скорректировать дальнейшие меры", - пояснила эксперт.





Акимат ВКО





Еще одной проблемой для города является мусор.





Каждый год Усть-Каменогорск сталкивается с проблемой несанкционированных свалок, количество которых в 2024 году составило 259. Однако 80% из них уже было устранено с помощью космического мониторинга. Работа по устранению оставшихся свалок продолжается", - говорится в информации.





Местные власти активно занимаются вопросом чистоты города. Мы понимаем важность правильного обращения с отходами и продолжаем работать над решением проблемы", - говорит Азамат Тауырбеков.





Кроме того, в городе активно внедряется централизованное теплоснабжение. Из 30 тысяч частных домов только 3 тысячи подключены к центральному отоплению. Но в ближайшие годы планируется строительство блочно-модульной котельной, что позволит снизить выбросы вредных веществ на 80%.





Между тем в городе снизилась заболеваемость и смертность от экологически обусловленных заболеваний.





По данным главного врача областного фтизиопульмонологического центра Райфы Сафиоллиновой, в 2024 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 4,2%, а смертность - на 18%. Подобные улучшения являются следствием комплексных профилактических мероприятий, а также общего улучшения экологии региона.





Работа наших специалистов в поликлиниках, а также улучшение диагностики и лечения сыграли ключевую роль в снижении заболеваемости", - поделилась врач.





Аналогичная ситуация наблюдается и в онкологии. Снижение заболеваемости раком составило 4,7%, а смертность уменьшилась на 9,4%.





Однако экологические изменения не ограничиваются только контролем за загрязнением. Восточно-Казахстанская область активно развивает свою промышленность, что также требует соблюдения строгих экологических стандартов. В Курчумском районе, например, открылся завод по добыче золота, который, несмотря на опасения местных жителей, использует экологически безопасные технологии.





Акимат ВКО





Мы используем трехслойную геомембрану, устанавливаем гидроизоляцию и выравниваем поверхность, сверху укладываем бентонидовый идрагент, а внутри мембрану, ее толщина составляет 1,5 мм, которая выдерживает до -700 С. Никакого вредного воздействия", - рассказывает технолог компании Тілесбек Кемербаев.





Более того, завод активно инвестирует в социальное развитие региона. В прошлом году был подписан меморандум с Курчумским районом, по которому ежегодно будут выделяться средства на развитие социальной инфраструктуры - по 2,5 миллиарда тенге до 2029 года.





Мы создаем рабочие места, улучшаем условия жизни в селе. За счет этого люди могут не только работать, но и жить в комфортных условиях", - делится заместитель директора компании Айбек Әлібекұлы.





Значительные усилия властей, бизнеса и общественности уже дают свои плоды, и жители Восточно-Казахстанской области начали замечать улучшения. Однако экологическая ситуация требует продолжения работы. Леса занимают всего 5% территории области, и власти обязаны уделить этому вопросу больше внимания. Восточно-Казахстанская область показывает пример того, как можно совместно работать для решения экологических проблем, не жертвуя развитием промышленности", - резюмировали в акимате.