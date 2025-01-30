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Мы теряем Алматы - депутат об экологической ситуации крупнейшего мегаполиса Казахстана
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В своем депутатском запросе мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня, передает корреспондент агентства.
Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны - Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - выступил депутат.
Он подчеркнул, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух влияет на развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, включая инсульт, инфаркт, астму и рак легких. Особенно уязвимы дети: грязный воздух снижает иммунитет, замедляет развитие легких и увеличивает риск болезней дыхательной системы. От промедления в решении этой проблемы зависит здоровье миллионов граждан.
В развитых странах вопросы экологии выбросов автомобилей решаются с помощью современных методов контроля. Глава государства заявил о тотальной цифровизации, она как нельзя лучше подходит для решения экопроблем Алматы", - отметил мажилисмен.
Сергей Пономарев считает, что алматинские экопосты "хоть и перекрывают все въезды в город, но неэффективны".
Меньше четырех водителей в сутки оформляет каждый пост ежедневно, притом что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь даже не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания, карбюратор и снизить выброс СО2 до нормы. Экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей", - высказался депутат.
По его словам, воздух в Алматы уже можно не только увидеть, попробовать, но даже подержать в руках, настолько концентрированы в нем вредные вещества.
По официальным прогнозам урбанистов, Алматинская агломерация уже в ближайшие десятилетия вырастет до 7,5-8 млн человек. Если не принимать кардинальных мер, мы встанем в одной большой пробке и погибнем. Учитывая международный опыт, например Пекина, понимаем, что бескровными мерами, увы, не обойтись. Однако мы видели чистым воздух Алматы, это было во время пандемии, значит, можем и должны сделать это сейчас", - продолжил Сергей Пономарев.
Депутат требует в шестимесячный срок разработать межведомственный план по решению экологической катастрофы Алматы с выявлением основных источников загрязнения воздуха, включая мероприятия по переходу на экологически чистые виды топлива, ликвидировать экопосты Алматы и по примеру развитых стран установить модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу с автоматическим вынесением самого минимального штрафа.
Также мажилисмен потребовал ужесточить ответственность организаций, осуществляющих технический осмотр транспорта, за выдачу липовых свидетельств техосмотра, законодательно запретить скупку катализаторов на лом.
Кроме того, депутат предлагает с 2026 года государственным и квазигосударственным организациям разрешить закуп только электромобилей, а акимату Алматы увеличить долю общественного транспорта с электродвигателями; разработать трехлетнюю программу поэтапного перевода всех такси на электромобили; разрешить строительство экологичных гидроэлектростанций в природных и национальных парках Алматы и агломерации.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.