Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха
Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше половины, а именно 57%, опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха за последние два - три года, сообщает фонд Almaty Air Initiative.
Фонд Almaty Air Initiative представил результаты первого независимого исследования мнений жителей Алматы о качестве воздуха. Результаты показывают, что проблема загрязнения воздуха волнует большинство горожан. Больше половины горожан (57%) считают, что воздух стал хуже за последние 2-3 года. Четверо из десяти опрошенных назвали воздух в своем районе плохим или очень плохим", - проинформировали в фонде.
Подчеркивается, что загрязненный воздух серьезно влияет на здоровье горожан. Жители города жаловались на:
- головные боли и усталость (41%);
- проблемы с дыханием (35%);
- аллергию (34%).
Также опрос показал, что 66% респондентов считают загрязнение воздуха очень опасным для детей, в то время как 45% видят такую же угрозу для взрослых.
Кроме того, исследование выявило низкую осведомленность населения о способах проверки качества воздуха.
Трое из четырех алматинцев не знают, как проверить состояние воздуха в своем районе. Среди респондентов молодого возраста и старшего поколения этот показатель достигает около 80%. Это говорит о необходимости улучшения экологического образования и информирования населения. Согласно опросу, из тех горожан, кто знает те или иные способы проверки качества воздуха, - 40% ориентируются на собственные ощущения для оценки качества воздуха. На втором месте - социальные сети и форумы, а специальные мобильные приложения используют 23% опрошенных. Меньше людей получают информацию с веб-сайтов, датчиков качества воздуха, установленных дома, или от данных, предоставляемых властями города", - уточнили в фонде.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Более половины респондентов (55%) склонны не доверять официальным заявлениям государственных органов на эту тему. Качество воздуха становится важным фактором миграционных настроений среди алматинцев. По данным опроса, 17% респондентов серьезно рассматривают возможность переезда из города из-за плохого качества воздуха. Это означает, что почти каждый шестой житель Алматы задумывается о смене места жительства", - подчеркнули в фонде.
Отвечая на вопрос о мерах предосторожности, принимаемых в дни сильного загрязнения воздуха, 32% ответили, что не принимают никаких мер, тогда как 20% горожан пользуются очистителями воздуха и 18% пользуются масками. Каждый третий склонен ограничивать пребывание на воздухе в такие дни.
Среди идей для улучшения воздуха, предложенных респондентами, мы выделили топ-5 самых популярных решений: увеличение зеленых зон, развитие общественного транспорта - экологичные автобусы и трамваи, переход на газовые ТЭЦ, контроль за строительными работами и ограничение строительства высоток и снижение использования автомобилей.
Отвечая на вопрос по поводу мер по улучшению качества воздуха, 58% респондентов уверены, что снижение выбросов от автомобилей могло бы значительно улучшить качество воздуха в городе, а 56% поддерживает создание большего количества парков и зеленых зон. Горожане также поддерживают такие меры, как: перевод ТЭЦ на газ, развитие общественного транспорта, уменьшение выбросов от промышленных предприятий.
Исследование фонда Almaty Air Initiative показало, что загрязнение воздуха в Алматы вызывает серьезные проблемы со здоровьем у горожан, воспринимается алматинцами как очевидная угроза здоровью детей, приводит к недоверию к властям и способствует миграционным настроениям. Каждый шестой житель задумывается о переезде из-за плохой экологии, и эта цифра еще выше среди обеспеченных семей, предпринимателей и родителей детей до 18 лет, что способствует утечке мозгов и наносит существенный экономический ущерб стране. Недостаточная осведомленность населения о контроле качества воздуха подчеркивает необходимость срочных мер для улучшения экологической ситуации и повышения информированности", - добавили в фонде.
Стоит отметить, что повышенное загрязнение воздуха наряду с хаотичной высотная застройкой, пробками на дорогах являются проблемами, которые на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.