Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в рейтинге IQAir за 2023 год оказался среди 40 стран с самым загрязненным частицами PM2.5 воздухом.
Среднегодовая концентрация PM2.5 в Казахстане составила 22,2 мкг на кубический метр против 23 мкг на кубический метр годом ранее. Этот показатель сразу в 4,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха (...) Самым чистым городом страны считается Шу, самым грязным - Караганда", - сообщает finprom.kz.
По информации аналитиков, самые загрязненные страны среди обследованных в мире - Бангладеш, Пакистан и Индия, а самые чистые - Французская Полинезия, Маврикий и Исландия. Среди стран СНГ грязнее, чем в РК, воздух в Кыргызстане, Узбекистане и Армении, чище - в Азербайджане, Молдове, России, Украине.
Тем временем в Казахстане инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, за январь-сентябрь текущего года составили 25,6 млрд тенге - на 84,8% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. В текущем году инвестиции в секторе были зафиксированы только в 13 из 20 регионов РК. Наибольший объем капвложений пришелся на Атыраускую область, однако это лишь 6,6 млрд тенге, против заметно более весомых 27,3 млрд тенге годом ранее. Сокращение - в 4,1 раза. На второй и третьей строчках расположились Павлодарская и Акмолинская области: 4,9 млрд и 4,5 млрд тенге соответственно. В пятерку регионов-лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Карагандинская области", - добавили они.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.