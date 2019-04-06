В Алматы назначен руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Руководителем управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы назначен Асет Масабаев, передает Kazakhstan Today.

Перед новым руководителем управления поставлен ряд задач по созданию энергоэффективной и безопасной инженерной инфраструктуры, обеспечивающей перспективное развитие города. Среди них можно выделить такие направления, как внедрение умных технологий для повышения энергосбережения и энергоэффективности, развитие и модернизация инженерных сетей города, а также бесперебойное обеспечение города электричеством, теплом, газом, водой, водоотведением и уличным освещением", - сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев.

Кроме того, по его информации, акимом города поручено усилить работу в части повышения качества оказываемых услуг населению и обеспечения прозрачности деятельности со стороны коммунальных предприятий города.

Асет Масабаев - выпускник Алматинского института энергетики и связи. Трудовую деятельность начал с электромонтера компании "Алматинские электрические станции", работал главным энергетиком, техническим директором в различных компаниях энергетического комплекса.

В разные годы был руководителем управления природных ресурсов и природопользования города, заместителем акима Жетысуского и Медеуского районов.

В управлении энергетики и коммунального хозяйства города (сейчас управление энергоэффективности и инфраструктурного развития) прошел путь от специалиста отдела энерго- теплоснабжения до заместителя руководителя ведомства.

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