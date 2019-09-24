В Алматы назначен руководитель управления цифровизации

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Алматы Баян Конирбаев назначен руководителем управления цифровизации Алматы, передает Kazakhstan Today.

Конирбаев родился в 1986 году. В 2008 году окончил Алматинский Университет энергетики и связи. Является выпускником Университета Цинхуа (Китай), Швейцарской бизнес-академии, Массачусетского технологического института (США), сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Трудовую деятельность начал в 2009 году представителем в Китае медицинской компании "Сункар". В разные годы работал в компаниях КНР, США.

С июня до октября 2018 года работал главным менеджером департамента продаж АО "НАК "Казатомпром".

С октября 2018 года до настоящего назначения занимал пост директора департамента трансформации бизнеса АО "НАК "Казатомпром".

Управление цифровизации было создано по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева. Задачи нового управления - внедрение новых проектов умного города, завершение автоматизации государственных услуг, создание условий для роста доли ИТ-сектора в Алматы.

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