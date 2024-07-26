25.07.2024, 12:05 85876
В Алматы пробивку проспекта Абая закончат в ноябре
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ноябре планируется завершить пробивку проспекта Абая, сообщил в ходе встречи с жителями Наурызбайского района аким города Ерболат Досаев.
Для обеспечения транспортной связанностью Наурызбайского района с другими районами Алматы проводятся работы по пробивке магистральных улиц. В июне начаты работы по пробивке проспекта Абая от улицы Строительной до улицы Алтын орда, ее планируем завершить до конца ноября", - заявил глава города.
Он также сообщил, что по пробивке улиц Толе би и Жубанова продолжаются работы по выносу инженерных сетей и выкупу земельных участков.
По улице Толе би изъятию подлежат 270 земельных участков, 170 уже выкуплены, выкуп оставшихся участков планируем завершить до конца текущего года. По улице Жубанова изъятию подлежат 346 земельных участков, приняты постановления по 148 объектам, выкуп земельных участков запланирован до конца 2025 года. Хочу отметить, что строительство дорог ведется по мере завершения процедур по выкупу земельных участков", - добавил аким.
Напомним, в прошлом году алматинцев возмутила пробивка улицы Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы.
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26.07.2024, 11:10 3606
В Казахстане свыше 600 компаний привлекли к ответственности за обман потребителей
Права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 648 субъектов предпринимательства привлекли к административной ответственности за обман потребителей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В 6 раз больше проверок на основании обращений пострадавших казахстанцев провели сотрудники Комитета по защите прав потребителей МТИ. В первом полугодии рассмотрено 24 441 обращение. Это на 60% больше показателя прошлого года. На основании поступивших обращений осуществляется государственный контроль. По итогам 6 месяцев 2024 года проведено 570 проверок субъектов предпринимательства. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 620%. К административной ответственности привлечено 648 субъектов, в 4 раза больше прошлого года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в результате предпринятых мер права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге.
Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 189%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ЕАЭС разработают единую программу по защите прав потребителей.
26.07.2024, 10:45 9321
Суд удовлетворил иск о возврате в госсобственность земель "Парка ветеранов" в Талдыкоргане
Фото: скриншот из видео
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Талдыкорган. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом удовлетворен иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставления частному лицу 74 га земель "Парка ветеранов" и возврате их в государственную собственность.
Прокуроры установили, что данный участок, относящийся к территории лесопарковой зоны общего пользования, в 2004 году был незаконно отчужден частному лицу (нарушение статьи 26 Земельного кодекса). В последующем, новый собственник изменил их целевое назначение, намереваясь построить элитный коттеджный городок. Для этого территория парка была сегментирована на 240 участков", - проинформировали в прокуратуре области Жетысу.
Сообщается, что решение суда еще не вступило в законную силу.
25.07.2024, 21:03 56736
В МВД рассказали, как будут регистрировать мопеды
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 25 июля, во время брифинга в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал, как ведомство будет регистрировать мопеды в Казахстане.
Регистрацию мопедов мы будем производить примерно так же, как транспортных средств. Скорее всего, документы, которые подтверждают приобретение мопедов, требовать не будем. Единственное, может, чек какой-нибудь, что уплачено за покупку, и все", - сказал Кайсар Султанбаев.
По его словам, на месте будет производиться осмотр. При наличии номерных агрегатов их внесут в свидетельство регистрации транспортного средства.
Так будет зарегистрировано и будет получен государственный номер, который сегодня выдается для мотоциклов. Точно такие же номера будут выдаваться для мопедов. Они по размерам вполне подходят. На практике уже проверили. Проблем никаких не будет", - добавил представитель МВД.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
25.07.2024, 19:42 61016
Надбавку 100% от оклада установят работникам противопожарных лесных служб
Документ доступен для публичного обсуждения до 8 августа
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МЭПР разместило на сайте "Открытые НПА" дополнения в "Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства". Документ доступен для публичного обсуждения до 8 августа.
За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, работникам служб государственной лесной охраны, противопожарных служб лесных пожарных станций, лесоустроительных организаций, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов и животного мира, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, охране, защите, воспроизводству лесов и лесопользованию, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в размере 100% от должностного оклада.
25.07.2024, 18:10 63446
В Алматы 26 июля прозвучат сирены
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы завтра, 26 июля, прозвучат сирены, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
В 10.00 запланировано проведение командно-штабного учения по оповещению населения Алматы при возникновении землетрясения", - проинформировали в пресс-службе.
В департаменте пояснили, что учения проводятся для проверки готовности оборудования оповещения и защиты населения от ЧС.
При проверке системы оповещения планируется кратковременное (...) Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
25.07.2024, 13:34 80616
Охрана и использование водных ресурсов: стали известны функции нового комитета МВРИ
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов утвердил положение о Комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов РК, в котором перечислены его права, функции и обязанности.
Задача комитета - обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение стратегических, регулятивных, реализационных, контрольно-надзорных функций в сфере управления водными ресурсами", - говорится в документе.
В положении также перечислены функции комитета:
- осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах своей компетенции;
- участвует в разработке критерий безопасности водохозяйственных систем и сооружений, правила определения критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений;
- согласовывает удельные нормы водопотребления и водоотведения;
- разрабатывает методику по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения;
- участвует в разработке типовых правил общего водопользования;
- участвует в определении порядка обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений;
- определяет порядок предоставления водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе;
- разрабатывает порядок согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах и т.д.
В ведении комитета находятся 8 республиканских бассейновых инспекций.
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, о создании нового комитета на базе Министерства водных ресурсов стало известно 15 июля. Также в стране появился Университет водного хозяйства и ирригации.
Ранее сообщалось, что ведомство ужесточит ответственность за правонарушения в водной сфере, чтобы ликвидировать черный рынок воды.
Напомним, поручение готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации дал правительству президент Токаев 1 апреля на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Тогда глава государства жестко раскритиковал кабмин за провал работы по паводкам.
25.07.2024, 11:39 87151
Снизить в 3 раза предельные ставки по микрокредитам планируют в Казахстане
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК совместно с Национальным банком разработало проект постановления, предусматривающий снижение предельных годовых эффективных ставок по кредитам.
По микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП предлагается снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1% до 0,3%. Одновременно предлагается установить предельный размер годовой эффективной ставки на уровне 179%. Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в 3 раза", - сообщил глава департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР Даурен Салимбаев.
Кроме этого, в настоящее время размер годовой эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым займам банков и микрофинансовых организаций составляет 56%. Это значение было установлено в 2012 году и с тех пор не пересматривалось.
Разработанный проект постановления также предусматривает снижение предельных ГЭСВ по беззалоговым кредитам банков с 56% до 46%, по залоговым кредитам с 40% до 35%. По классическим микрокредитам микрофинансовых организаций ГЭСВ будет снижена с 56% до 46%", - пояснил глава департамента.
По его словам, высокие ставки позволяют кредитным организациям компенсировать возможные риски и выдавать кредиты более рисковым заемщикам. При этом обеспечивается высокая маржинальность бизнеса, что усиливает заинтересованность банков и микрофинансовых организаций в развитии потребительского кредитования.
В перспективе это может снизить устойчивость бизнес-модели кредитных организаций, которые не в полной мере оценивают возможные негативные последствия. Для заемщика высокая ставка приводит к более быстрому росту задолженности и увеличению риска просрочек по кредиту. Наибольшие риски в этом плане наблюдаются в секторе онлайн-микрокредитования или так называемых займов до зарплаты, где законодательно была предусмотрена возможность выдачи микрокредитов до 50 МРП на срок до 45 дней без соблюдения ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ). В результате на 1 июня этого года количество заемщиков в сегменте онлайн-микрокредитования достигло 1,1 млн человек, из которых 248 тысяч человек имеют проблемные займы", - рассказал Салимбаев.
Он напомнил, что прежде для краткосрочных микрокредитов не было ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения.
По таким займам устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20% за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346%. При ставке 1% в день и 20% за 20 дней ГЭСВ уже превышает 2600%", - пояснил представитель АРРФР.
При расчете предельных ставок по кредитам был проведен детальный анализ с учетом 4 рыночных факторов, влияющих на ставку по кредитам. Это стоимость фондирования, операционные расходы, уровень кредитных рисков, а также процентная маржа кредитных организаций. Кроме этого, проанализировано влияние новых ставок на бизнес-модель, возможные потери и убытки, устойчивость банков и микрофинансовых организаций.
В департаменте считают, что предлагаемые предельные размеры годовых эффективных ставок вознаграждения отражают текущие рыночные факторы и стоимость денег в экономике.
Снижение ставок по кредитам будет способствовать уменьшению долговой нагрузки населения, то есть все новые займы, которые оформят казахстанцы, будут по более низкой ставке и, соответственно, стоимость обслуживания данных кредитов будет ниже, как и долговая нагрузка", - добавил Салимбаев.
Он также напомнил, что по закону финансовые организации при рекламе кредитных продуктов и до заключения договора займа должны раскрывать потребителю значения годовых эффективных ставок вознаграждения.
Это позволяет потребителям понимать реальную стоимость займов, а также сопоставлять финансовые продукты различных кредитных организаций для выбора наиболее оптимальных условий", - резюмировал глава департамента.
Ранее сообщалось, что в Казахстане закредитованность населения выросла в три раза - до 18 трлн тенге. 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.
25.07.2024, 11:10 84826
В Астане 55 земельных участков вернули государству
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 55 земельных участков прокуратура вернула государству, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Проведен анализ исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд (...) ТОО, получив компенсацию, на протяжении 2 лет не исполняло решение суда по передаче государству 50 земельных участков для благоустройства города", - проинформировали в пресс-службе.
Также другое физлицо, получив компенсацию, в течение года не исполняло решение суда по передаче государству земельного участка для строительства школы с обучением 4 тысяч детей.
Вышеуказанные судебные акты по акту прокурорского надзора приведены в исполнение путем передачи земельных участков государству", - добавили в прокуратуре.
Ранее принадлежавшую экс-министру культуры спортшколу вернули государству.
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