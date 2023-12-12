В Алматы выкопали редкие деревья ради пробивки улицы

Алматинцы намерены продолжить борьбу за оставшиеся деревья и сохранить хотя бы часть уцелевшей зеленой зоны

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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцев возмутила пробивка улицы Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы.





Здесь аллея, целая зеленая зона. Уже больше 30 лет растет крымская сосна - это редкая порода. Высотой она больше 15 метров, в обхвате около метра. Как минимум 30 деревьев. Еще есть акация, ель. Нам говорят, что их пересадят в другое место, рабочие вручную выкапывают, хотя их физически толпой невозможно с места сдвинуть. Все они уже не подлежат пересадке, это мы узнавали у экологов. И то, что их окапывают, равносильно вырубке, потому что обрубают толстые корни", - цитирует zakon.kz горожанина Мухтара Дуйсенбаева.





Отмечается, на крайние меры проектировщики пошли, чтобы пробить новую улицу на Толе би, которая позволит значительно разгрузить дорогу.





Работы здесь шли полным ходом: перекрыли дороги, убрали бордюры, большие деревья подготовили к пересадке. Однако деятельность подрядчиков жители приостановили", - сообщает издание.





Они вызвали полицию, которая оштрафовала начальника участка за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений.





По данному факту сотрудниками управления полиции Ауэзовского района приняты меры в отношении начальника участка: составлен административный протокол по статье 386 КоАП. Размер штрафа составил 30 МРП (91 890 тенге)", - сообщили в департаменте полиции Алматы.





В свою очередь в акимате Алматы уточнили, что в городе реализуется проект "Пробивка улицы Толе би от Яссауи до улицы Ашимова", общая протяженность составляет 4,5 километра.





Проект прошел государственную экспертизу, и на данном участке имеются зеленые насаждения, попадающие под пятно строительства. При этом, при реализации проекта, особое внимание уделяется максимальному сохранению зеленого фонда. В том числе хвойных деревьев (сосна крымская, сосна обыкновенная), произрастающих по улице Толе би, улице Яссауи в количестве 22 штук. Чтобы их сберечь, планируется их пересадка. Для этого был произведен выезд на место для обследования совместно с общественниками и специалистами. Был составлен акт обследования с привлечением научных сотрудников КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева, по рекомендации которых указанные деревья будут пересажены с использованием современной техники и обеспечением надлежащего ухода", - заверили в городском акимате.





В ведомстве добавили, что часть деревьев уже пересажана на территории Наурызбайского и Алатауского районов. Однако алматинцы намерены продолжить борьбу за оставшиеся деревья и сохранить хотя бы часть уцелевшей зеленой зоны. Ради этого они уже обратились в суд.





Напомним, в прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.





Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".





Ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.





По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".