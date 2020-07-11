Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается трансформация акиматов под формат Open space, передает Kazakhstan Today.

Проект сервисного акимата, предоставляющий услуги в новом формате, запущен акиматом Ауэзовского района совместно с департаментом по противодействию коррупции Алматы.

В "Сервисном акимате" диалог с услугополучателем строится максимально открытым и прозрачным. Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики", - отметил в ходе открытия руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров.

Теперь жители Ауэзовского района получат возможность решить сразу несколько вопросов в разных сферах деятельности по принципу "одного окна", избегая посещения нескольких различных инстанций.

На открытой площадке жители района будут получать услуги и консультации специалистов сферы образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности", - сообщили в департаменте по противодействию коррупции Алматы.

В рамках концепции "Слышащего государства" запускается Telegram бот Auezov Audany online consultant, который предназначен для построения эффективной коммуникации между жителями и аппаратом акима Ауэзовского района и другими заинтересованными лицами. Бот - это виртуальный собеседник, который встраивается в мессенджер Telegram и работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Основные функции бота: предоставлять общую информацию, отчетность о деятельности района (миссия, задачи, структура, контакты), обеспечивать обратную связь и проведение социального опроса.

С помощью онлайн-консультанта жители имеют прямой контакт к государственным органам в онлайн-формате период пандемии COVID-19. То есть пользователь, сидя дома, с мессенджера Telegram формирует и отправляет свое обращение по типовым вопросам, также контролирует срок исполнения и прозрачность динамики исполнения обращения.

Кроме этого запускается call center, с оснащением оборудования (мини-АТС), что позволяет сохранять входящие и исходящие звонки и вести максимально информативную базу данных пользователей. АТС позволяет в случае производственной необходимости расширять количество операторов без дополнительных расходов, а также нахождение оператора может быть в любом месте, где есть доступ к сети Интернет без дополнительных затрат. Кроме этого, позволяет организовывать удаленные рабочие места операторов в количестве до тридцати пользователей колл-центра.

Также в центре предусмотрен детский уголок, где посетителям с детьми позволят оставить ребенка до получения услуги. В центре горожане могут получить некоторые услуги ЦОН (разные справки, ЭЦП-ключ, постановка на очередь, на жилье, детсад, школу, сдавать документы и так далее). В центре отведено место для самообслуживания с оснащением компьютером и принтером. Кроме этого, посетителям доступна сеть Wi-Fi.

Открытость и прозрачность госорганов - главные приоритеты в нашей работе. Мы запустили несколько проектов. Работает "Открытый бюджет". Госорганы переводят весь документооборот в электронный формат. Автоматизация госуслуг позволяет снизить бытовую коррупцию и оперативно реагировать на обращения граждан", - отметили представители районного акимата.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" поставил задачу воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все запросы граждан.

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