В Алматы сменились руководители управления земельных отношений и СПК

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - В Алматы сменились руководители управления земельных отношений и социально-предпринимательской корпорации, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города руководителем управления земельных отношений Алматы назначен Ардак Самамбетов, сообщили в пресс-службе акима города.

Самамбетов родился в 1989 году. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет (бакалавр права), Казахскую гуманитарно-техническую академию (магистр экономики и бизнеса). Имеет опыт работы в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, Министерстве регионального развития РК, Министерстве национальной экономики РК.

С июня 2016 года работал заместителем руководителя управления земельных отношений Алматы.

Кроме того, председателем правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" назначен Аскар Билисбеков.

Билисбеков родился в 1984 году. Обучался в KIMEP по специальности "управление бизнесом и бухгалтерский учет", имеет степень магистра University of Westminster, Westminster Business School, проходит заочные курсы "Сертифицированное управление недвижимостью" в Институте управления недвижимостью IREM, США.

Прошел путь от стажера до первого руководителя в компаниях: КМК "Астана Моторс", дистрибуторская компания "GGC", СК "КазНТЕВ" до владельца бизнеса (журнал SNC, российская франшиза, рекламное агентство Rock Of AI). С 2018 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "Estate Management Company".

На общественных началах ежегодно проводит лекции в KIMEP в качестве приглашенного спикера, выступает на профильных мероприятиях (Colliers, CREW), является исполнительным директором Ассоциации управляющих и сервисных компаний Казахстана в сфере коммерческой недвижимости.

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