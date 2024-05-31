В Алматы состоялась встреча министров обороны Казахстана и России

Фото: МО РК

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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель казахстанского оборонного ведомства встретился со российским коллегой, прибывшим для участия в заседании совета министров обороны ОДКБ, сообщает пресс-служба МО РК.





Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил с назначением Андрея Белоусова, для которого это первый визит в Казахстан в должности министра обороны.





Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.





Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия - в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности.





Практическая реализация взаимодействия осуществляется в том числе и в рамках многосторонних учений. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал собеседника о проведении в июле на западе Казахстана учения "Бірлестік". По его замыслу воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям.





По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.