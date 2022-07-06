АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В Алматы стартовали III военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ. Состязания посвящены 30-летию Совета министров обороны государств - участников стран СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В играх принимают участие более 250 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Спортивные соревнования среди военнослужащих имеют большое значение для развития сотрудничества между армиями наших государств. В ходе игр воины не только совершенствуют свое мастерство, но и обмениваются опытом в организации физической подготовки и спорта, а посредством личного общения укрепляют дружеские отношения между военнослужащими разных стран. Пусть в честной и бескомпромиссной борьбе победит сильнейший", - напутствовал военных спортсменов командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.
К организации игр привлечены судьи национальной категории по военно-прикладным видам спорта, начальники физической подготовки частей и учреждений Вооруженных сил Казахстана, преподаватели профильных кафедр военных вузов. Для проведения состязаний подготовлены спортивные залы, стадион ЦСК МО, учебный полигон "Илийский", биатлонный комплекс "Алатау" и другие спортивные объекты.
Мы сформировали квалифицированную судейскую бригаду. Все спортивные объекты и сооружения готовы к началу соревнований. Судьи, медицинский и технический персонал подготовлены. Остается пожелать спортсменам настойчивости в достижении цели, стойкости духа и ярких побед", - проинформировала начальник спортивного комитета Центрального спортивного клуба Министерства обороны олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Ольга Шишигина.
В программе международных игр военных спортсменов: армейский рукопашный бой, стрельба из штатного оружия, военизированный кросс, офицерское троеборье и гиревое двоеборье.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, состоящие на действительной военной службе в вооруженных силах государств - участников СНГ. Предыдущие военно-спортивные игры стран Содружества проходили в России и Кыргызстане.