В Алматы стартуют форум Digital Almaty и Евразийский межправсовет   

В связи с мероприятиями на дорогах города возможны ограничения

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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1-2 февраля 2024 года в Алматы пройдут очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и международный форум по цифровизации "Digital Almaty 2024: Индустрия X", передает корреспондент агентства.





Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.









В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.





2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty. Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT-бизнеса и экспертов цифровой отрасли.









В этом году в рамках данного мероприятия пройдет также международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией Digital Almaty Awards.









В этом году шестой по счету форум на своей площадке объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей со всего мира.









Департамент полиции Алматы предупредил о возможных ограничениях на дорогах 1-2 февраля в связи с проведением международных мероприятий.





Напомним, на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге главы государств Евразийского экономического союза утвердили новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии. Председателем коллегии Евразийской экономической комиссии утвержден представитель Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Он приступает к работе с сегодняшнего дня.



