В Алматы усилят контроль за качеством дорожно-строительных работ

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - В Алматы под председательством акима Ерболата Досаева состоялось совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры города с участием руководителей подрядных организаций, специалистов научных учреждений и технического надзора, поставщиков дорожно-строительных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

План работ по развитию дорожной инфраструктуры на 2022 год включает в себя строительство транспортных развязок, пробивку улиц, строительство дорог, проведение среднего и текущего ремонта, а также организацию дорожного движения и др.

Сегодня на дорогах города имеются проблемы как по соблюдению технологии производимых работ, так и по качеству дорожно-строительных материалов. Используемые материалы не выдерживают возросшую из-за интенсивности движения нагрузку на дорогу, об этом свидетельствуют постоянные дефекты на улицах - наплывы, колейности, трещины даже во время гарантийного периода эксплуатации", - сообщили в городском акимате.

На совещании было доложено об основных нарушениях при строительстве дорог и дефектах дорожной инфраструктуры. По данным Национального центра качества дорожных активов, по городу Алматы по итогам 1100 инспекционных выездов в прошлом году были отобраны и испытаны около 3 тысяч проб дорожно-строительных материалов. В результате несоответствие требованиям нормативно-технических документов выявлено по 800 пробам (или 27%), зафиксированы нарушения технологий производства работ.

Глава города поручил подрядным организациям устранить выявленные нарушения в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств в полном объеме и в утвержденные сроки.

Кроме того, Национальному центру качества дорожных активов поручено предусмотреть увеличение контрольных мероприятий за качеством выполняемых работ и дорожно-строительных материалов - будут расширены зоны инспектирования. Таким образом, если ранее в зоне контроля находились только магистральные дороги, то теперь оцениваться будут второстепенные, внутриквартальные и внутридовомые территории. Аким подтвердил готовность при необходимости предусмотреть увеличение финансирования для таких контрольных мероприятий.

В ходе совещания отдельный блок вопросов был посвящен повышению качества строительства и обслуживания дорожной инфраструктуры. Аким поручил рассмотреть возможность перехода на передовые технологии и современные материалы, которые уже активно применяются в мире, например использовать битум на основе полимера.

Кроме того, Ерболат Досаев подверг критике состояние дорожных знаков и конструкций, которые имеют неухоженный внешний вид и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. На улицах повсеместно расположены ржавые и выцветшие стойки, разрушающиеся конструкции дорожного ограждения. Практика постоянной покраски неэффективна и затратна - требуется кардинально изменить подходы. Подрядной организации поручено перейти на современные долговечные материалы, оцинкованные металлические изделия.

Глава города также потребовал ускорения работ по реализации второго этапа модернизации светофорных объектов, которые тоже находятся в неудовлетворительном состоянии.

Аким Алматы поручил отработать все предложения с участием рынка, а также представить конкретные решения по совершенствованию стандартов и методов для повышения качества строительных работ до 16 мая текущего года.

На сегодня протяженность улично-дорожной сети в Алматы составляет 3096 км, из которых 234 км не имеют твердого покрытия. Для улучшения показателя доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году планируется строительство 290 км новых дорог, проведение ежегодно среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км и текущего ремонта более 350 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.