Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы ведется антикоррупционное сопровождение бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Инвестор, обращаясь в госорган, зачастую сталкивается с волокитой, сложностями, связанными с правовыми коллизиями, и не всегда может отстаивать свои права и законные интересы. Однако сейчас, благодаря консультационной и организационной поддержке сотрудников проекта по защите бизнеса и инвестиций Protecting Business and Investments, все вопросы, связанные с инвестиционной, предпринимательской деятельностью, решаются для поддержки инвестора оперативно и в рамках закона", - рассказали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.

Механизм реализации проекта заложен в присоединении инвестора к антикоррупционному соглашению, посредством чего на сто процентов защищают его от любых бюрократических и коррупционных посягательств со стороны недобросовестных чиновников.

По городу Алматы Антикоррупционная служба ведет сопровождение 31 проекта, на общую сумму свыше 178 млрд тенге.





Как сообщили в ведомстве, в целях популяризации данного проекта среди иностранных инвесторов и отечественных предпринимателей проводятся различные мероприятия. Всего с начала реализации проекта было проведено более 40 мероприятий.

Проектный офис напрямую рассматривает обращения предпринимателей, оказывая исчерпывающее правовое содействие. Так, за период реализации проекта поступило 64 обращения, все они решены в пользу предпринимателей.

К примеру, в ходе работы менеджеры проектного офиса Protecting Business and Investments путем организаций рабочих встреч с государственными органами и юридическими консультациями оказали содействие ТОО "Ботагоз" в получении разрешительных документов для строительства социального объекта - школы на 590 мест.

Ввиду того что наша организация специализировалась в других отраслях (ковры, текстиль и так далее), со строительными работами мы столкнулись впервые и для нас это стало настоящим вызовом. Но, благодаря организованной и слаженной работе проектного офиса по защите бизнеса Антикоррупционной службы с другими госорганами, стало возможным наконец начать строительство", - отметил руководитель ТОО "Ботагоз" Улан Арынбеков.

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