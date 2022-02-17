В Антикоре рассказали, как будут возвращать выведенный из страны капитал

Фото: pexels.com
По словам Ахметжанова, на сегодняшний день Казахстан ратифицировал 68 двусторонних международных договоров по правовой помощи в этом вопросе.
Одно дело узнать, а другое - вернуть активы. После того, как необоснованное обогащение чиновника будет подтверждено административным взысканием, мы получим основание для запроса за рубеж и изъятия этих активов", - цитирует главу Антикора издание "Казправда".
Кроме того, есть возможность уголовного преследования.
Второй путь - уголовный. Здесь у нас уполномоченный орган - Генеральная прокуратура, все эти требования направляются через нее. Изъятие активов санкционируется судом, прокурором в других странах. Прецеденты есть - например, возврат в прошлом году Швейцарским банком активов по Хоргосскому делу", - сказал спикер.
Ахметжанов также отметил, что в ратифицированных договорах есть пункты, исключающие возможность гонений по политическим, расовым и другим мотивам.
Есть правовые нюансы, но в целом сегодня под эгидой Генеральной прокураторы разработана методика расследования по возврату этих денег. На сегодня налажено сотрудничество, у нас есть Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое более компетентно занимается этими вопросами. Если в нашем производстве, то мы примем все предусмотренные законом меры для возврата", - цитирует главу ведомства портал Zakon.kz.
Председатель агентства также ответил на вопрос о том, ведет ли ведомство проверку законности средств, принадлежащих семье Назарбаевых и находящихся за рубежом, пишет Sputnik Kазахстан.
По его словам, для возбуждения проверки необходимы правовые основания.
Должно быть уголовное дело, установлена криминальность этих денег. После этого только, если обнаружится в другом государстве, только после этого - это государство после предоставления веских доказательств, можно проверять. Сейчас проверки по ним нет. Уголовного дела в производстве тоже нет", - ответил глава Агентства в кулуарах мажилиса.