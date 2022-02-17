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В Антикоре рассказали, как будут возвращать выведенный из страны капитал

16.02.2022, 12:38 37786
В Антикоре рассказали, как будут возвращать выведенный из страны капитал
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал, как ведомство намерено возвращать выведенный из страны капитал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ахметжанова, на сегодняшний день Казахстан ратифицировал 68 двусторонних международных договоров по правовой помощи в этом вопросе.
 

Одно дело узнать, а другое - вернуть активы. После того, как необоснованное обогащение чиновника будет подтверждено административным взысканием, мы получим основание для запроса за рубеж и изъятия этих активов", - цитирует главу Антикора издание "Казправда".

 
Кроме того, есть возможность уголовного преследования.
 

Второй путь - уголовный. Здесь у нас уполномоченный орган - Генеральная прокуратура, все эти требования направляются через нее. Изъятие активов санкционируется судом, прокурором в других странах. Прецеденты есть - например, возврат в прошлом году Швейцарским банком активов по Хоргосскому делу", - сказал спикер.

 
Ахметжанов также отметил, что в ратифицированных договорах есть пункты, исключающие возможность гонений по политическим, расовым и другим мотивам.
 

Есть правовые нюансы, но в целом сегодня под эгидой Генеральной прокураторы разработана методика расследования по возврату этих денег. На сегодня налажено сотрудничество, у нас есть Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое более компетентно занимается этими вопросами. Если в нашем производстве, то мы примем все предусмотренные законом меры для возврата", - цитирует главу ведомства портал Zakon.kz.


Председатель агентства также  ответил на вопрос о том, ведет ли ведомство проверку законности средств, принадлежащих семье Назарбаевых и находящихся за рубежом, пишет Sputnik Kазахстан.

По его словам, для возбуждения проверки необходимы правовые основания.

Должно быть уголовное дело, установлена криминальность этих денег. После этого только, если обнаружится в другом государстве, только после этого - это государство после предоставления веских доказательств, можно проверять. Сейчас проверки по ним нет. Уголовного дела в производстве тоже нет", - ответил глава Агентства в кулуарах мажилиса.



 

новости по теме

Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК

17.02.2022, 10:27 3286
Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства РК Мауберлинова Нургуль назначена на должность вице-министра информации и общественного развития. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области. 
 
Окончила Карагандинский государственный университет имени Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 
 
Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе. 
 
В 2006–2008 годах — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК. 
 
В 2008–2012 годах — главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК. 
 
В 2012–2016 годах занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, советника председателя мажилиса парламента РК.
 
В 2016-2018 годах — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК. 
 
В 2018-2019 годах – заместитель министра информации и коммуникаций РК. 
 
В 2019-2020 годах — заместитель министра информации и общественного развития РК. 
 
С мая 2020 года и по настоящее время являлась заведующей отделом внутренней политики администрации президента РК.
 

 

Ануар Джумадильдаев плкинул пост председателя Комитета казначейства

17.02.2022, 09:40 8181
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Ануар Джумадильдаев освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказом министра финансов Республики Казахстан Джумадильдаев Ануар освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
 
Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. 
 
В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. 
 
В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК. 
 
В 2017-2019 годах занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. 
 
В 2019-2020 годах — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. 
 
В июле 2020 года был назначен председателем Комитета казначейства Министерства финансов РК.
 

 

Основная масса фейковых сообщений о январских событиях идет из-за пределов РК - МВД

16.02.2022, 21:39 33981
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Основная масса так называемых фейковых сообщений идет из-за пределов страны. На сегодня установлены более 50 аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за рубежом", - сообщил Санжар Адилов.

 
Он добавил, что на сегодня зарегистрированы 13 уголовных дел по статье 274 УК (распространение заведомо ложной информации), по которым проводится тщательное расследование. Двое лиц арестованы, еще двое помещены под домашний арест. 
 
К примеру, в период массовых беспорядков в Костанае задержан гражданин, который в мессенджере "Telegram" распространил от своего имени ложную информацию о том, что сотрудники СОБР перешли на сторону митингующих. При этом от имени сотрудника выложил два текстовых сообщения о том, что "они никого задерживать не будут и призывал всех выходить на митинг".
 
В другом случае, житель Акмолинской области после массовых беспорядков 10 января для дестабилизации обстановки в стране на своей странице в Facebook выложил пост "агитирующий убийства сотрудников полиции".
 

Январская трагедия: в прокуратуру поступило 363 жалобы на незаконные действия правоохранительных органов

16.02.2022, 21:22 36241
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что ведомство продолжает расследование преступлений, совершенных в период январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов. На данный момент в прокуратуру поступило 363 таких жалобы.
 
В производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия. 
 

Специальными прокурорами принято в производстве 8 дел. Среди них инциденты с задержанными на стадионе "Динамо" в Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие общественный резонанс. Каждое уголовное дело находится на контроле. Даны конкретные указания. Назначены процессуальные прокуроры", - сообщил Елдос Килымжанов. 

 
Ранее представитель Генпрокуратуры сообщил, что в ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках. Также в Генпрокуратуре представили портрет участника массовых беспорядков.
 

Токаев поручил ЦИК обеспечить прозрачность всех электоральных процессов

16.02.2022, 18:54 47201
Токаев поручил ЦИК обеспечить прозрачность всех электоральных процессов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президенту были представлены приоритетные направления деятельности ЦИК в межэлекторальный период, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Абдиров доложил главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
 
По итогам встречи Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.
 

Глава государства предложил освободить от должности судью Верховного Суда Архарову

16.02.2022, 18:40 49336
Глава государства предложил освободить от должности судью Верховного Суда Архарову
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В сенате обсудили вопрос об освобождении судьи Верховного суда РК Архаровой Жанылсын Баяновны в связи с уходом в отставку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На расширенном заседании Комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили кандидатуру к освобождению от должности судьи Верховного суда, предложенную президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба сената.
 

Рассмотрев представление главы государства, Комитетом сената вынесено заключение рекомендовать сенату парламента освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку", - говорится в сообщении.

 

Токаев расскажет о причинах и последствиях трагических январских событий

16.02.2022, 18:07 53111
Токаев расскажет о причинах и последствиях трагических январских событий
Фото: Facebook/Шелепова
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева завтра в 20.30 покажет национальный телеканал QAZAQSTAN, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент РК ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами, сообщает Телерадиокомплекс президента РК.
 

Мауберлинова освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента

16.02.2022, 16:44 58751
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением главы государства Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мауберлинова Нургуль Осербаевна родилась 13 ноября 1973 года. Окончила Саранское педагогическое училище (1992), Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).
 
Трудовой стаж:
 
- Главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006-2008);
 
- Главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2008-2012);
 
- Заместитель директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан (11.2012-2016);
 
- Председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (18.07.2016-04.2018);
 
- Вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (04.2018-03.2019);
 
- Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (04.2019-05.2020);
 
- Заведующий отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан (с 05.2020).
 

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