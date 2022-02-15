Невзирая на лица и должности: Токаев поручил АФМ усилить поиск выведенных из Казахстана активов

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НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об исполнении его поручений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности", - сообщает Акорда .

На встрече Элиманов сообщил главе государства, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По всем фактам проводится проверка.

С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов", - сообщил Элиманов.

По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.

Элиманов подчеркнул, что, совместно с заинтересованными органами, усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.

Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге)", - сообщил глава агентства.

Он также проинформировал президента о работе по разрешению чувствительных социальных проблем.

В частности, по проекту "Тариф" предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению - 8, газоснабжению - 3, теплоснабжению - 2).

Элиманов также рассказал о проекте "Камкор", который направлен на защиту социально уязвимых слоев населения. По его словам, в рамках проекта восстановлены права 800 детей-сирот.

По итогам встречи глава государства поручил председателю агентства принимать дальнейшие меры по противодействию теневой экономике.