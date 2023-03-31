В Астане и Алматы избрали председателей маслихатов

Также на сессиях маслихатов были избраны председатели комиссий

Рассказать друзьям

Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане избраны председатели маслихатов Астаны и Алматы.





Единогласным решением депутатов восьмого созыва Ерлан Каналимов избран председателем маслихата города Астаны", - сообщили в пресс-службе столичного маслихата.





Также на сессии маслихата были избраны председатели четырех постоянных комиссий.





Комиссию по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью возглавил Азамат Айтхожин, по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства- Кендебай Адамбеков. Комиссию по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ - Владислав Сергеев, по вопросам социально- культурного развития Аскар Смагулов. Руководителем фракции партии "AMANAT" единогласно избран Берик Джакенов.





В составе маслихата столицы - 34 депутата, 12 мандатов у партии AMANAT, по одному у партии НПК и казахстанской партии зеленых "Байтақ" и три мандата у партии "Ақ жол". Еще 17 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам. В составе маслихата нового созыва 25 мужчин и 9 женщин. Самому молодому депутату - 22 года, самому старшему - 63 года. Средний возраст депутатов - 46 лет.





Также депутаты отметили, что одной из важнейших задач маслихата является контроль за эффективным расходованием средств местного бюджета и что население города в большинстве случаев поднимает проблемные вопросы в сфере социального и экономического развития столицы. В связи с этим были избраны председатели постоянных комиссий, работающих на постоянной основе: Адамбеков Кендебая Сарыбаевича председатель комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства; Смагулов Аскар Сайлаубекович председатель комиссии по вопросам социально-культурного развития.





Также председателем маслихата Алматы VIII созыва избран Меиржан Отыншиев, сообщает пресс-служба маслихата мегаполиса.





Кроме того, в результате голосования определились руководители постоянных комиссий:

комиссия по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности, председатель - Набиев Амиржан Амиржанович;

комиссия по строительству, архитектуре, урбанистике и земельным отношениям, председатель - Шоканов Нурсултан Нурланович;

комиссия по коммунальной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и городской мобильности, председатель - Умирбаева Зауреш Абилгожановна;

комиссия по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии, председатель - Идрисов Руслан Рашитович;

комиссия по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи, председатель - Аканова Асия Айкановна;

комиссия по здравоохранению, образованию и занятости, председатель - Кодасбаев Алмат Турысбекович.