Токаеву доложили о разведработах на литиевом месторождении "Бакенное" в ВКО

Фото: Акорда

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президентом SK Ecoplant Хансоль Пэком доложили о разведработах на литиевом месторождении "Бакенное" в Восточно-Казахстанской области, - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президентом SK Ecoplant Хансоль Пэком доложили о разведработах на литиевом месторождении "Бакенное" в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.





Отметив важность налаживания добычи лития, а также его дальнейшей переработки и выпуска продукции высокого предела, глава государства предложил рассмотреть возможность сотрудничества по прагматичной формуле "инвестиции и технологии в обмен на сырье".





Президент дал высокую оценку инновационному подходу SK Ecoplant в области управления отходами и очистки воды. По его мнению, корейские компании могут принять участие в реализации совместных проектов по утилизации отходов.





Хансоль Пэк рассказал Касым-Жомарту Токаеву о достижениях компании в сфере производства "зеленого" водорода.





Также на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Южной Кореей в геологоразведочной и горнодобывающей отраслях.



