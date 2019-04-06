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В Астане появятся девять новых улиц

24.01.2019, 15:45 6948
Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Есильском районе Астаны появятся новые улицы, передает Kazakhstan Today.

В Есильском районе Астаны планируется строительство девяти улиц. Об этом в отчете о проделанной работе сообщил аким района Тулеген Закарьянов, пишет Елорда Инфо.

По его информации, строительство улицы № 31запланировано на участке от проспекта Туран до канала Нура-Есиль, улицы № 26 - от проспекта Туран до улицы № 37 (улица Жидели).

Также планируется строительство подъездных дорог к социальным объектам: строительство улиц в границах №199, Е16, Е41, Е17.

Улица Хусейна бен Талала появится на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой. Строительство дорог жилого массива будет вестись в границах улиц Орынбор, № 39, № 26, №31 (улицы № 37, 38, 28). Улицу № 29 построят на участке от проспекта Мангілік Ел до проспекта Тауелсіздік, а улицу Е22 - на участке от проспекта Туран до улицы Е102 к МЖК "САТ Констракшн групп". Также начнется строительство улиц Е10, Е30, Е15, Е25.

Кроме того, запланировано строительство моста через реку Есиль по проспекту Тауелсіздік.

"В прошлом году сделано немало, но в 2019 году предстоит еще больше работы. Реализуется строительство проекта "Юго-Западный обход города Астаны". В его рамках будет создан участок, являющийся частью кольцевой дороги К-1, предусмотренной Генеральным планом развития Астаны, который замкнет дорожное кольцо вокруг города. Это обеспечит возможность направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы, а также выведет грузовой автотранспорт за пределы города и позволит разгрузить транспортный поток в столице. Автомагистраль поделена на 4 участка, включает в себя 3 моста и 4 транспортные развязки", - рассказал Тулеген Закарьянов.

К юго-западному обходу наиболее близко расположены проспект Кабанбай батыра, шоссе Коргалжын, интенсивность движения с данных участков может на 10% перейти на трассу. После ввода в эксплуатацию юго-кольцевая дорога приобретет замкнутую цепочку дорог объездной трассы. Предполагается, что существующий поток по объездным трассам может на 50% перейти на юго-западный обход.

Дополнительно запланировано строительство двух инклюзивных площадок для детей с ограниченными возможностями - в сквере по улице Бокейхана и на территории Ботанического сада.

Также в районе планируется освещение 29 улиц в жилых массивах района, ямочный ремонт 15 внутриквартальных проездов, установка новой декоративной подсветки на 10 жилых комплексах и 100 новых контейнерных площадок, комплексное благоустройство 10 дворовых территорий.

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