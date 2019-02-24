В Астане создадут "продленки" для школьников

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Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Аким Астаны Бахыт Султанов, выступая на отчетной встрече с горожанами сообщил, что акимат "планирует предложить горожанам группы продленного дня, "продленки", как один из элементов комфортного образования", передает Kazakhstan Today.

В группах продленного дня дети смогут выполнять домашние задания.

Тем самым мы освободим родителей от необходимостей нанимать репетиров и оставим нашим детям больше свободного времени дома. Причем свободное время появится не только у детей, но и у их мам. Это особенно важно для многодетных семей, где старшие дети вместо подготовки уроков занимаются младшими", - сказал аким.

По его словам, власти готовы поддержать этот проект в рамках ГЧП. "Мы также ждем поддержки предпринимателей, готовых заняться этой важной работой", - отметил Султанов.

В настоящее время в городе открыты 4 Community-центра на базе школ и Детского дома. В центрах открыты кружки по робототехнике и моделированию, шахматам, хореографии, stem-лаборатории, творческие кружки. В среднем на базе одного центра дополнительным образованием охватывается около 800 детей. Все кружки и секции проводятся на бесплатной основе.

Современным оборудованием и технологиями также оснащаются столичные школы. Речь идет об открытии инновационных лабораторий, компьютеризации и обеспечении скоростным интернетом. Как заявил аким, особый акцент оснащения направлен на среднее образование, для полноценного внедрения стандартов Назарбаев Интеллектуальных школ.

По словам Султанова, продолжается работа над совершенствованием системы инклюзивного образования.

Градоначальник призвал всех предпринимателей Астаны поддержать некоммерческие организации, работающих в сфере инклюзивного образования.

Потребность у нас - 7,5 тыс. учеников. Охвачено пока 6 тыс. - это 80%. Условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями созданы в 77 школах, 13 детских садах, 4 колледжах", - сказал аким.

В ближайшие пять лет акимат Астаны планирует "обеспечить 120 тыс. новых ученических мест". По словам акима, 20 тыс. мест будет обеспечено "за счет строительства частных школ с привлечением отечественных и зарубежных инвесторов".

Аким также сообщил, что в прошлом году были открыты четыре новые школы, в январе начала работать школа №20, а в ближайшее время ожидается завершение строительства школы в районе проспекта Жумабаева.

Продолжается строительство 16 объектов среднего образования на 12 тыс. мест. 12 из них будут завершены уже в текущем году", - проинформировал аким.

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