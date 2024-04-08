В Атырауской области объявлен режим ЧС

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин

Фото: МЧС РК

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Атырау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением акима в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Документ опубликован на портале " - Решением акима в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Документ опубликован на портале " Открытые НПА"





Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера на территории Атырауской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначить курирующего заместителя акима Атырауской области и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в решении акима области Серика Шапкенова.





По данным пресс-службы правительства , премьер-министр Олжас Бектенов сегодня проверил состояние рек Жайык и Жем в Атырауской области, где отмечается половодье.





По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района. Эвакуирован 28 551 человек. В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем.





Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений", - сообщили в правительстве.





На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.









Дополнено. 07.04.2024, 20.26.





Как отметил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, режим ЧС в регионе объявлен, чтобы можно было быстро подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней.





Вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области сегодня наблюдается понижение уровня воды в реке, но вода будет еще поступать в течение 3-4 дней", - сказал Бозумбаев.





По его словам, в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды на реке Жайык выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области, повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища РФ в регионе все еще сохраняются угрозы подтопления.





Мною дано поручение акимату области совместно с заинтересованными государственными ведомствами в двухдневный срок завершить прогноз будущего паводка по реке Жайык. Мы предполагаем значительное повышение уровня воды в реке Жайык в Атырауской области и границах Атырау через 15-20 дней", - сказал заместитель премьер-министра РК.