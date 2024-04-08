В Атырауской области объявлен режим ЧС Дополнено
Фото: МЧС РК
Атырау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением акима в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера на территории Атырауской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначить курирующего заместителя акима Атырауской области и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в решении акима области Серика Шапкенова.
По данным пресс-службы правительства, премьер-министр Олжас Бектенов сегодня проверил состояние рек Жайык и Жем в Атырауской области, где отмечается половодье.
По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района. Эвакуирован 28 551 человек. В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем.
Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений", - сообщили в правительстве.
На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.
Дополнено. 07.04.2024, 20.26.
Как отметил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, режим ЧС в регионе объявлен, чтобы можно было быстро подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней.
Вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области сегодня наблюдается понижение уровня воды в реке, но вода будет еще поступать в течение 3-4 дней", - сказал Бозумбаев.
По его словам, в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды на реке Жайык выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области, повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища РФ в регионе все еще сохраняются угрозы подтопления.
Мною дано поручение акимату области совместно с заинтересованными государственными ведомствами в двухдневный срок завершить прогноз будущего паводка по реке Жайык. Мы предполагаем значительное повышение уровня воды в реке Жайык в Атырауской области и границах Атырау через 15-20 дней", - сказал заместитель премьер-министра РК.