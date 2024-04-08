07.04.2024, 16:21 61966

В Атырауской области объявлен режим ЧС  Дополнено

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин
В Атырауской области объявлен режим ЧС
Фото: МЧС РК
Атырау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением акима в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера на территории Атырауской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначить курирующего заместителя акима Атырауской области и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в решении акима области Серика Шапкенова.


По данным пресс-службы правительства, премьер-министр Олжас Бектенов сегодня проверил состояние рек Жайык и Жем в Атырауской области, где отмечается половодье.

По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района. Эвакуирован 28 551 человек. В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем.

Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений", - сообщили в правительстве.


На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.


Дополнено. 07.04.2024, 20.26.

Как отметил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, режим ЧС в регионе объявлен, чтобы можно было быстро подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней.

Вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области сегодня наблюдается понижение уровня воды в реке, но вода будет еще поступать в течение 3-4 дней", - сказал Бозумбаев.


По его словам, в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды на реке Жайык выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области, повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища РФ в регионе все еще сохраняются угрозы подтопления.

Мною дано поручение акимату области совместно с заинтересованными государственными ведомствами в двухдневный срок завершить прогноз будущего паводка по реке Жайык. Мы предполагаем значительное повышение уровня воды в реке Жайык в Атырауской области и границах Атырау через 15-20 дней", - сказал заместитель премьер-министра РК.

 
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Теги:ПаводкиАтырауская областьЧС

новости по теме

08.04.2024, 18:55 8831

Вбросы делают третьи силы - МИД РК прокомментировали фейки о Казахстане и России  

Они направлены на то, чтобы внести разлад в развитие отношений с Россией
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировали участившиеся фейки, связанные с Казахстаном и Россией.

На некоторые такие информационные вбросы нам приходится оперативно реагировать, а некоторые, естественно, мы оставляем без внимания", - сказал Смадияров.


Он подчеркнул, что такие вбросы делают третьи заинтересованные силы. По словам представителя МИД РК, вызывают озабоченность усилия определенных сил.

Они направлены на то, чтобы внести разлад в развитие двусторонних и дружеских добрососедских отношений с Россией. У нас с Россией налажен конструктивный диалог и успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество. Но при этом эти третьи силы умудряются использовать еще и новые технологии, искусственный интеллект", - сказал Айбек Смадияров.



Ранее в Минобороны опровергли слухи о беспилотниках, атаковавших объекты Татарстана с территории Казахстана. В ведомстве подобные инсинуации считают направленными на дискредитацию Республики Казахстан.
 
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Теги:МИДКазахстанРоссия
08.04.2024, 18:00 6761

Почему казахстанцам чаще стали отказывать в получении шенгенской визы, рассказали в МИД

В Казахстане участились факты предоставления фальсифицированных документов
Почему казахстанцам чаще стали отказывать в получении шенгенской визы, рассказали в МИД
Фото: Depositphotos
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, почему казахстанцам чаще стали отказывать в получении шенгенской визы.

По его словам, что министерством ведется работа по облегчению визового режима со странами Европейского союза. Однако от консулов европейских стран поступает информация, что в Казахстане участились факты предоставления фальсифицированных документов, сообщает zakon.kz.

В свою очередь это приводит к росту фактов отказа для получения шенгенской визы. Предоставление документов с недостоверными фактами для получения визы наносит существенный вред имиджу Казахстана, что в свою очередь усложняет ведение переговоров о либерализации визового режима, ухудшает визовую историю наших граждан, увеличивая шанс получения отказа на визы в будущем", - сообщил он.


Он добавил, что предоставление поддельных документов увеличивает срок рассмотрения заявок, так как посольству или консульству нужно больше времени на проверку всех данных. По данным МИД РК, чаще всего казахстанцы подделывают справки о работе, банковском счете или предоставляют фальшивую бронь в гостинице, сообщает inform.kz.

Айбек Смадияров призвал казахстанцев предоставлять верную информацию при заполнении заявок. В противном случае увеличивается срок рассмотрения, повышается шанс отказа.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы.

В МИД подчеркнули, что сам список из 40 стран, в отношении граждан которых могут быть инициированы дополнительные консультации, не является так называемым черным списком.

Между тем телеграм-канал "Sputnik Казахстан" отмечает, что "безвизовый режим с ЕС постсоветским странам давали только за очень большие заслуги - как то: отказ от своей промышленности, от своей истории, а у кое-кого в перспективе даже маячит отказ от государственности".
 
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Теги:РКВизаЕС
08.04.2024, 17:20 9186

В СКО наполняемость водохранилища в два раза превысила максимальные показатели за 50 лет

Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности
В СКО наполняемость водохранилища в два раза превысила максимальные показатели за 50 лет
Фото: primeminister.kz
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области наполняемость Сергеевского водохранилища в два раза превысила предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет, сообщает пресс-служба правительства.

Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности. По состоянию на 8 апреля приток воды зафиксирован на уровне 6017 кубических метров в секунду, сброс осуществляется на уровне 4720 кубических метров в секунду. При этом за весь период эксплуатации Сергеевского водохранилища с 1969 года максимальный расход воды составлял 3600 кубических метров в секунду. Таким образом, текущая наполняемость водохранилища в 2 раза превышает предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что в период паводков водохранилище работает в условиях форсированного подпертого уровня, то есть может удержать больше воды, чем в условиях нормального уровня.

В настоящее время в водохранилище объем воды составляет 1 млрд 247 млн кубических метров в секунду. Объем приточности и сброса находятся на одном уровне - 4 млрд 720 млн кубических метров в секунду. Так, на текущий момент водохранилище заполнено на 180%. Запас до критического уровня составляет порядка 100 млн кубических метров в секунду. Всего за период с начала паводков произведен сброс 500 млн кубических метров в секунду", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Министерстве водных ресурсов рассказали о ситуации на водохранилищах страны.
 
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Теги:ПаводкиСКОводохранилище
08.04.2024, 15:35 17121

Срочно восстановить разрушенное стихией жилье поручил президент

Завершается утверждение стоимости ПСД для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
Срочно восстановить разрушенное стихией жилье поручил президент
Фото: МЧС РК
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с министром промышленности и строительства Канатом Шарлапаевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с планами ведомства по оказанию помощи людям, пострадавшим от паводков, сообщает Акорда.

В настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, сообщил глава Минстроительства.

Президент поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

Отчитываясь о результатах работы в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства, Шарлапаев отметил, что в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4%, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 трлн тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тыс. рабочих мест.

В прошлом году построено 157 тыс. жилищ, в этом году планируется 172 тыс. На строительство 22 тыс. арендных квартир будет выделено более 300 млрд тенге. Через "Отбасы банк" будет запущена программа с финансированием 300 млрд тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тыс. ипотечных займов", - рассказал министр.


Токаев также был проинформирован о введении цифровой платформы E-Qazyna.kz для проведения аукционов на право недропользования в электронном формате, что значительно повысило их прозрачность и доступность. Участие в аукционах крупных мировых компаний, включая Rio Tinto и Fortescue, указывает на усиливающуюся конкуренцию за возможность исследовать потенциально богатые ресурсами месторождения в Казахстане.

Напомним, на сегодняшний день подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях, спасено 75 982 человека, из них 18 681 - ребенок.
 
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Теги:ПаводкиЖильеТокаев
08.04.2024, 12:05 27846

Деятельность акимов будут оценивать по внешнему виду населенных пунктов

Главам населенных пунктов поручено привести в порядок дороги и заняться озеленением
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд поручений дал акимам областей и городов президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

Глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги", - говорится в информации.


Президент отметил, что к работе важно привлекать на регулярной основе жителей и волонтеров. Он также подчеркнул, что деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств. В целом руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.

Ранее сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском запросе назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы. По его словам, погибает почти каждое третье высаженное дерево.

Напомним, в прошлом году президент подчеркнул, что для озеленения следует активнее высаживать именно многолетние растения.

 
08.04.2024, 12:04 28416

Более 170 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов из Казахстана пресекли с начала года

В данное время действует запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны
Более 170 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов из Казахстана пресекли с начала года
Фото: Depositphotos
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 170 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов из Казахстана пресекли с начала года 2024 года, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В первом квартале 2024 года на казахстанско-российской границе было выявлено и пресечено 103 попытки незаконного вывоза ГСМ на 13 650 литров. На казахстанско-узбекской границе 68 попыток на 11 135 литров. Взысканы штрафы на 3,7 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что в данное время действует запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы территории Республики Казахстан.

Запрет введен нормативными актами для того, чтобы избежать на внутреннем рынке Казахстана дефицита горюче-смазочных материалов. Комитет государственных доходов проводит контроль за соблюдением установленных запретов и ограничений", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в конце января стало известно, что Казахстан намерен ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.
 

 
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Теги:РКнефтепродуктывывозпресечение
08.04.2024, 09:40 36196

Акимы регионов отчитались перед президентом по ситуации с паводками

По поручению президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены правительства
Акимы регионов отчитались перед президентом по ситуации с паводками
Фото: МЧС РК
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, сообщила пресс-служба Акорды.

Акимы проинформировали президента о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.

Как было доложено, в целом ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.

По поручению президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет республиканский штаб.

Ранее в Министерстве водных ресурсов рассказали о ситуации на водохранилищах страны.
 
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Теги:ПаводкиПрезидентОтчетАкимы
08.04.2024, 09:01 38881

Канат Сейдгапбаров освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РК

Он занимал эту должность с апреля 2022 года
Канат Сейдгапбаров освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РК
Фото: Акорда
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Сейдгапбаров Канат Серикович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Канат Сейдгапбаров родился в 1978 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование.

В разные годы работал в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области, в Генеральной прокуратуре РК, был заместителем заведующего отделом правоохранительной системы администрации президента, заведующим отделом правоохранительной системы Совета безопасности.

14 апреля 2022 года был назначен заместителем секретаря Совета безопасности.
 

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