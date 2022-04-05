В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации - монополиста

АТЫРАУ. 4 АПРЕЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" по части 2 статьи 221 УК РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что руководство ТОО "ПХСНГ" в период 2017 - 2021 гг., используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Сумма незаконного дохода ТОО "ПХСНГ" составила 2 081 659 968 тенге. Она возмещена в полном объеме.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иные данные не подлежат разглашению.