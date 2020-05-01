В Атырауской области упростили карантинный режим

Атырау. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Атырауской области принято решение об упрощении карантинного режима, некоторым объектам разрешили возобновить работу, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с заявлением главы государства от 27 апреля "О продлении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" главный санитарный врач Атырауской области издал постановление о расширении перечня разрешенных видов услуг. В постановлении указывается, что, наряду с торговыми точками, реализующими продовольствие, открываются и магазины, продающие сельскохозяйственную технику и оборудование, удобрения и семена, сообщили в Региональной службе коммуникаций.

Также продолжат работу промышленные предприятия. В том числе разрешено возобновление деятельности компаний, занятых в сфере строительства и дорожного строительства, крупных строительных магазинов и компаний, занятых в сфере транспорта, складирования, оказания сельскохозяйственных услуг.

Также возобновят работу автосалоны, станции техобслуживания, автомойки, шиномонтажные, магазины автозапчастей, химчистки, организации, оказывающие нотариальные услуги, услуги по ремонту бытовой и оргтехники, банки второго уровня с разрешенным количеством сотрудников до 50% от штата.

Помимо этого, до 21.00 будут работать заведения общепита, имеющие службу доставки.

При этом для возобновления работы этих объектов им вменятся в обязанность строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Например, наличие средств санитарной очистки, медицинских масок, перчаток и прочее. Вдобавок к этому запрещается прием пищи на рабочем месте.

Необходимо принять во внимание тот факт, что жители области могут посещать те объекты, которые расположены вблизи постоянного места жительства.

Пока сохраняется запрет на деятельность крупных торгово-развлекательных центров, рынков, кинотеатров, банных комплексов, компьютерных клубов, фитнес-центров, магазинов бытовой техники, одежды. Не будут функционировать и другие места массового скопления людей.

Запрещается необоснованное передвижение жителей по улицам города.

Владельцы дач могут ездить на свои участки по субботам и воскресеньям с 06.00 до 09.00 и с 17.00 до 20.00.





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