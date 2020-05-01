Система Orphus

Количество заболевших COVID-19 в Казахстане выросло на 67 человек, до 3205

30.04.2020, 09:44 8371
Количество заболевших COVID-19 в Казахстане выросло на 67 человек, до 3205
Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.40 30 апреля в Казахстане зарегистрированы еще 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

В городе Шымкенте - 1, Восточно-Казахстанской области - 3, Кызылординской области - 11, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 4, Западно-Казахстанской области - 8, в городе Алматы - 7, Нур-Султан - 6, Актюбинской области - 17, Карагандинской области - 7, Акмолинской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3205:
 
Нур-Султан - 627;
 
Алматы - 944;
 
Шымкент - 190;
 
Акмолинская область - 99;
 
Актюбинская область - 82;
 
Алматинская область - 122;
 
Атырауская область - 135;
 
Восточно-Казахстанская область - 20;
 
Жамбылская область - 116;
 
Западно-Казахстанская область - 146;
 
Карагандинская область - 149;
 
Костанайская область - 49;
 
Кызылординская область - 198;
 
Мангистауская область - 46;
 
Павлодарская область - 128;
 
Северо-Казахстанская область - 30;
 
Туркестанская область - 124.
 
В Казахстане от заболевания выздоровели 819 человек, 25 скончались.

На сегодняшний день, в мире зарегистрировано более 3,2 млн инфицированных COVID-19, погибло более 228 тыс. человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая