Количество заболевших COVID-19 в Казахстане выросло на 67 человек, до 3205

В городе Шымкенте - 1, Восточно-Казахстанской области - 3, Кызылординской области - 11, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 4, Западно-Казахстанской области - 8, в городе Алматы - 7, Нур-Султан - 6, Актюбинской области - 17, Карагандинской области - 7, Акмолинской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3205:
Нур-Султан - 627;
Алматы - 944;
Шымкент - 190;
Акмолинская область - 99;
Актюбинская область - 82;
Алматинская область - 122;
Атырауская область - 135;
Восточно-Казахстанская область - 20;
Жамбылская область - 116;
Западно-Казахстанская область - 146;
Карагандинская область - 149;
Костанайская область - 49;
Кызылординская область - 198;
Мангистауская область - 46;
Павлодарская область - 128;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 124.
В Казахстане от заболевания выздоровели 819 человек, 25 скончались.
На сегодняшний день, в мире зарегистрировано более 3,2 млн инфицированных COVID-19, погибло более 228 тыс. человек.
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