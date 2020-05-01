Количество заболевших COVID-19 в Казахстане выросло на 67 человек, до 3205

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.40 30 апреля в Казахстане зарегистрированы еще 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В городе Шымкенте - 1, Восточно-Казахстанской области - 3, Кызылординской области - 11, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 4, Западно-Казахстанской области - 8, в городе Алматы - 7, Нур-Султан - 6, Актюбинской области - 17, Карагандинской области - 7, Акмолинской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3205:

Нур-Султан - 627;

Алматы - 944;

Шымкент - 190;

Акмолинская область - 99;

Актюбинская область - 82;

Алматинская область - 122;

Атырауская область - 135;

Восточно-Казахстанская область - 20;

Жамбылская область - 116;

Западно-Казахстанская область - 146;

Карагандинская область - 149;

Костанайская область - 49;

Кызылординская область - 198;

Мангистауская область - 46;

Павлодарская область - 128;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 124.

В Казахстане от заболевания выздоровели 819 человек, 25 скончались.





На сегодняшний день, в мире зарегистрировано более 3,2 млн инфицированных COVID-19, погибло более 228 тыс. человек.

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