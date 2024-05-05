04.05.2024, 16:15 8981

Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте

Тем самым Эльжана Таниева завоевала путевку на Олимпиаду в Париже
Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Фото: Минтуризма и спорта РК
Ташкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку в Париж.

Медаль гимнастка завоевала в многоборье.

В данном виде программы на прежних Олимпийских играх от РК выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин)", - сообщает Министерство туризма и спорта РК.


Лучший результат показала Алия Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4-е место.

В марте Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании.
 

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02.05.2024, 20:51 23491

Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии

В сумме команда набрала 61,30 балла
Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии
Фото: НОК РК
Ташкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.

Казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.

Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.

Команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
 
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Теги:Казахстангимнастикабронза
24.04.2024, 21:05 68196

Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

Эта награда стала первой в истории для женской команды
Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Фото: НОК РК
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz.

В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.

В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.

Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.

Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.
 
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Теги:стрельбамедальКазахстан
21.04.2024, 18:30 86276

Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте

Президент Казахстана поздравил Рыбакину с убедительной победой
Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте
Фото: ФТК
РесБерлин. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в турнире категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счёт поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести", - говорится в сообщении федерации.


Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку с победой в турнире.

Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных  достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.


За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.

Ранее сообщалось, что в полуфинале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и, тем самым, прервала её потенциальный хет-трик (полячка победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).
 
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Теги:РыбакинатурнирПобеда
20.04.2024, 20:58 92531

Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации


В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).

Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
 
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Теги:СпортПобедаТеннисРыбакина
18.04.2024, 19:50 103971

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Фото: пресс-службы ФТК
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, сообщает пресс-служба ФТК.

Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 заработанных.

В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис).
 
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Теги:РыбакинаТеннисчерепаха
15.04.2024, 19:45 119746

Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе   

В решающей схватке Ержет Жарлыкасын оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки
Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz.
Бишкек. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6:6", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: olympic.kz.

Также казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Отмечается, что он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.

Ранее Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
 
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Теги:РКБорьбаПобеда
26.03.2024, 13:32 172046

Казахстан завоевал 31 лицензию на Олимпиаду в Париже

До Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований, в которых примут участие казахстанские спортсмены
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали 31 путевку на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Главное спортивное событие, которого с нетерпением ждут все болельщики, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа. В нем примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира. Будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.

Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады", - сообщает ведомство.


Из них:

  • бокс (мужчины) - 6;
  • пулевая стрельба - 5;
  • стрельба из лука - 4;
  • фехтование - 4;
  • велошоссе - 3;
  • современное пятиборье - 2;
  • тхэквондо - 2;
  • греко-римская борьба - 1;
  • вольная борьба - 1;
  • спортивная гимнастика - 1;
  • батутная гимнастика - 1;
  • бокс (женщины) - 1).

Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На следующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду", - уточнили в министерстве.


Там отметили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие казахстанские спортсмены.

Напомним, 31-ю путевку на Олимпиаду Казахстану принес гимнаст на батуте Данил Мусабаев.
 
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Теги:СпортРКЛицензияОлимпиадаПариж
25.03.2024, 17:24 172056

Казахстанский гимнаст на батуте завоевал еще одну путевку на Олимпиаду в Париже

Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже
Казахстанский гимнаст на батуте завоевал еще одну путевку на Олимпиаду в Париже
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст на батуте Данил Мусабаев завоевал еще одну путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

25-летний казахстанец завоевал путевку по итогам 5 этапов Кубка мира по батутной гимнастике. В этом году он занял лишь 47-е место, но ранее, в 2023-м году, занимал 9-е и 20-е места, именно эти результаты и пошли в зачет.

В октябре прошлого года Мусабаев впервые в карьере сумел завоевать серебряную медаль на Азиатских играх в Китае, сообщает meta-ratings.kz.

Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
 

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