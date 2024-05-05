04.05.2024, 16:15 8981
Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Фото: Минтуризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Ташкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку в Париж.
Медаль гимнастка завоевала в многоборье.
В данном виде программы на прежних Олимпийских играх от РК выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин)", - сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Лучший результат показала Алия Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4-е место.
В марте Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании.
новости по теме
02.05.2024, 20:51 23491
Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Ташкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.
Казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.
Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.
Команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
24.04.2024, 21:05 68196
Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Эта награда стала первой в истории для женской команды
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz.
В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.
В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.
Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.
Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.
21.04.2024, 18:30 86276
Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
РесБерлин. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в турнире категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счёт поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести", - говорится в сообщении федерации.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку с победой в турнире.
Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.
За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.
Ранее сообщалось, что в полуфинале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и, тем самым, прервала её потенциальный хет-трик (полячка победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).
20.04.2024, 20:58 92531
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.
Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации
В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).
Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
18.04.2024, 19:50 103971
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Фото: пресс-службы ФТК
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, сообщает пресс-служба ФТК.
Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 заработанных.
В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис).
15.04.2024, 19:45 119746
Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz.
Рассказать друзьям
Бишкек. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6:6", - проинформировали в пресс-службе.
Также казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Отмечается, что он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.
Ранее Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
26.03.2024, 13:32 172046
Казахстан завоевал 31 лицензию на Олимпиаду в Париже
До Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований, в которых примут участие казахстанские спортсмены
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали 31 путевку на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Главное спортивное событие, которого с нетерпением ждут все болельщики, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа. В нем примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира. Будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.
Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады", - сообщает ведомство.
Из них:
- бокс (мужчины) - 6;
- пулевая стрельба - 5;
- стрельба из лука - 4;
- фехтование - 4;
- велошоссе - 3;
- современное пятиборье - 2;
- тхэквондо - 2;
- греко-римская борьба - 1;
- вольная борьба - 1;
- спортивная гимнастика - 1;
- батутная гимнастика - 1;
- бокс (женщины) - 1).
Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На следующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду", - уточнили в министерстве.
Там отметили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие казахстанские спортсмены.
Напомним, 31-ю путевку на Олимпиаду Казахстану принес гимнаст на батуте Данил Мусабаев.
25.03.2024, 17:24 172056
Казахстанский гимнаст на батуте завоевал еще одну путевку на Олимпиаду в Париже
Фото: Минтуризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст на батуте Данил Мусабаев завоевал еще одну путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
25-летний казахстанец завоевал путевку по итогам 5 этапов Кубка мира по батутной гимнастике. В этом году он занял лишь 47-е место, но ранее, в 2023-м году, занимал 9-е и 20-е места, именно эти результаты и пошли в зачет.
В октябре прошлого года Мусабаев впервые в карьере сумел завоевать серебряную медаль на Азиатских играх в Китае, сообщает meta-ratings.kz.
Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
Читаемое
05.05.2024, 08:57В Казахстане отмечают православную Пасху 05.05.2024, 09:568421Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых 05.05.2024, 11:088076На ремонт котельных в Кокшетау выделят более 800 млн тенге 05.05.2024, 10:387121Насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее 05.05.2024, 02:333551Пасхальная праздничная служба прошла в Алматы 29.04.2024, 15:11252716Проект "Народный контроль": казахстанцы могут сообщить о недостатках на республиканских трассах 29.04.2024, 16:52250766Казахстанцы в российских тюрьмах не привлекались к военным действиям на Украине - МИД 28.04.2024, 20:48246126Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток 28.04.2024, 17:00243046В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ 29.04.2024, 08:18238186Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области 26.04.2024, 15:16323971Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48275926В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53272531Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 13.04.2024, 17:34270216Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 27.04.2024, 15:15257031Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?