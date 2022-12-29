28.12.2022, 16:01 17571
В ближайшее время государству вернут активы и денежные средства на сумму свыше 360 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой в текущем году обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. В ближайшее время планируется возврат активов и денежных средств еще на 360 млрд тенге.
В их число входят: дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также наличные денежные средства", - сообщили в пресс-службе Антикора.
Кроме того, по данным пресс-службы, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.
Все возвращенные активы по поручению президента будут направлены на строительство школ", - отметили в Антикоре.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу 1 сентября, поручил строить школы на средства, изъятые у коррупционеров. Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
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28.12.2022, 20:50 8131
В 2023 году планируется привлечь около 300 млрд тенге на ремонт сетей тепло- и электроснабжения
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видео-конференц-связи провел расширенное заседание коллегии Министерства национальной экономики, на котором рассмотрены итоги текущего года и обозначены планы на 2023 год, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава ведомства Алибек Куантыров отметил, что за январь-ноябрь рост экономики составил 2,7%. Внешнеторговый оборот вырос на 34% и достиг $111 млрд. В текущем году принята концепция инвестиционной политики до 2026 года, направленная на формирование нового инвестиционного цикла и пересмотр политики привлечения инвестиций с учетом новых трендов, в том числе стандартов ESG.
По словам министра, проделана большая работа по развитию регионов. В частности, утвержден план территориального развития страны до 2025 года.
Для реформирования тарифной политики предлагается новая концепция - "Тариф в обмен на инвестиции". К 2029 году планируется достичь показателя по снижению износа инженерных сетей в республике до 20 процентных пунктов. Для этого потребуется проведение ремонта более 134 тысяч км сетей с привлечением порядка 3,8 трлн тенге инвестиций. В 2023 году предусматривается привлечение порядка 300 млрд тенге для ремонта 13,2 тысячи км сетей тепло- и электроснабжения и повышение зарплат работников сфере естественных монополий до 50%.
Премьер-министр подчеркнул, что главная задача министерства - формирование целостной и эффективной экономической политики, обеспечивающей реальное повышение уровня жизни и благосостояния казахстанцев.
Вместе с тем, по его словам, текущая внешнеэкономическая конъюнктура характеризуется высоким уровнем неопределенности, в мировой экономике наблюдается повсеместный рост цен на энергоресурсы и продовольственные товары.
Правительство приложило максимум усилий, чтобы нивелировать все возникающие риски. Но, к сожалению, ситуация в мире все еще остается нестабильной. Внешние факторы продолжают оказывать свое влияние на динамику роста казахстанской экономики и, соответственно, на экономическую активность. В этой связи в 2023 году перед нами стоит ряд важных задач", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на поручениях главы государства, озвученных в послании народу 1 сентября и на расширенном заседании правительства 12 декабря, а также в предвыборной программе президента.
Для ускорения роста экономики до 4% в 2023 году необходимо сфокусироваться на насыщении внутреннего рынка отечественными товарами, актуализации комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции с учетом текущих вызовов, повышении инвестиционной привлекательности страны, развитии предпринимательства, сокращении доли государства в экономике и т.д.
Необходимо обновить отраслевые концепции и планы развития госорганов с учетом поручений президента. Мы должны дать госорганам все возможности для самостоятельности в принятии решении в рамках отраслевых компетенций, а также расширить полномочия регионов для решения вопросов местного значения. Эта работа должна быть проведена под координацией Министерства национальной экономики", - подчеркнул Алихан Смаилов.
28.12.2022, 18:43 11336
Димаш Кудайбеген стал обладателем стипендии "Болашак"
Фото: Акорда
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением Республиканской комиссии в третьем потоке 2022 года стипендия присуждена еще 178 казахстанцам. Из них 60 человек поступили в магистратуру, 8 - в докторантуру лучших вузов мира. По программе "Стажировка" пройдут обучение 110 стипендиатов, сообщает пресс-служба АО "Центр международных программ".
Обладатели международной стипендии "Болашак" пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах и научных центрах 20 стран мира. 93 человека пройдут обучение в вузах США, 47 - Великобритании и др.
В этом году в рамках поручения главы государства запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В 2022 году преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.
Список обладателей международной стипендии "Болашак" опубликован на сайте Центра международных программ. Среди обладателей стипендии есть и всемирно известный певец Димаш Кудайберген.
С полным списком обладателей стипендии "Болашак" можно ознакомиться по ссылке.
28.12.2022, 17:49 13491
Токаеву доложили о мерах по ограничению закредитованности казахстанцев
В Казахстане ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций
Фото: Акорда
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, которая доложила о мерах по ограничению закредитованности населения, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, снижены ставки вознаграждения по микрокредитам, ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки, приняты индивидуальные планы банков и микрофинансовых организаций (МФО) по работе с проблемными кредитами.
В целом ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций. В текущем году прекращена деятельность 23 МФО и 35 коллекторских агентств", - отметили в пресс-службе.
По информации председателя агентства, на страховом рынке введены новые социальные страховые продукты и созданы условия для цифровизации страховых услуг. На фондовом рынке усилена защита розничных инвесторов, число которых за два года увеличилось в 4 раза и составило 526 тысяч.
Также президент заслушал отчет об итогах работы финансового рынка и деятельности по регулированию финансовых организаций за 11 месяцев 2022 года.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году, несмотря на сложные макроэкономические условия, обеспечена стабильность и устойчивость банковского сектора.
Как сообщила Мадина Абылкасымова, активы банков выросли с начала года на 14,4% и достигли 43,1 трлн тенге. Вклады населения увеличились на 16,8%, или до 15,7 трлн тенге.
В целях стимулирования кредитования экономики агентством приняты регуляторные меры по высвобождению капитала и ликвидности, смягчены требования к залоговой политике. В результате кредитование экономики увеличилось с начала года на 20,1%, или до 22,2 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу выросли на 7,3%, или до 8,3 трлн тенге, кредиты малому и среднему бизнесу на 8,6%, или до 4,9 трлн тенге.
По итогам встречи президент обозначил ряд задач, направленных на дальнейшее развитие регулирования и обеспечение стабильности финансового рынка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты.
28.12.2022, 16:31 16466
Президент Казахстана подписал несколько законов
Главой государства подписан закон "О контроле специфических товаров"
Фото: Акорда
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, сообщает пресс-служба главы государства.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций".
Также президентом подписан закон Республики Казахстан "О контроле специфических товаров" и закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров".
Ранее сообщалось, что законопроект об аннулировании конституционного закона о первом президенте принят в работу мажилиса.
28.12.2022, 14:48 19551
Мажилисмены одобрили поправки сената в закон о майнинге
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли внесенные сенатом поправки в проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".
Представляя законопроект, депутат мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что он является одним из четырех сопутствующих к основному закону "О цифровых активах Республики Казахстан".
Конституционный проект закона содержал 32 принятые позиции. Сенатом внесено четыре поправки. Данные поправки не затрагивают концепцию законопроекта и не повлияют на его реализацию. В этой связи комитет предлагает согласиться с изменениями, внесенными сенатом", - заявила Смышляева.
Напомним, 12 декабря мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность.
Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.
Документ направлен на подпись главе государства.
27.12.2022, 19:10 35046
Завершился рабочий визит президента РК в Санкт-Петербург
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств - участников СНГ завершен, сообщает пресс-служба Акорды.
В понедельник, 26 декабря, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
В своем выступлении Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для стран СНГ, призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров и заявил о высокой роли русского языка.
Также в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Президенту РК были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства. Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
27.12.2022, 15:03 40571
В Казахстане зарплату пожарным и спасателям повысят до 70%
Фото: УВП города Астаны
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зарплату пожарным и спасателям повысят до 70%, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин.
В принципе, политическое решение было озвучено главой государства и согласовано на данный момент со всеми госорганами. Направили сейчас за подписью премьер-министра служебную записку на главу государства, чтобы уже с 1 января следующего года повысить зарплату (…) Начиная с рядового состава, мы сейчас добились того, что повышения зарплаты должно произойти до 70%", - заявил в эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS Юрий Ильин.
Он подчеркнул, что главой государства было поручено каждые 3 года пересматривать повышение заработной платы всему силовому блоку.
Ранее сообщалось, что с начала года в пожарах погибли 249 человек.
27.12.2022, 09:38 41046
Национальной академии наук вернули государственный статус
Фото: Inform.kz
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.
В числе основных предметов деятельности НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" определены:
- выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;
- координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;
- координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;
- проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;
- проведение научных исследований в различных областях науки и техники;
- издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;
- участие в популяризации науки и др.
Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств", - говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что 1 июня текущего года на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков правительством была создана государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.
Казахстанских ученых призвали принять участие в модернизации Национальной академии наук.
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