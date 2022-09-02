Президент предложил строить школы на средства, изъятые у коррупционеров

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой строить школы на средства, изъятые судом у коррупционеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выступая с посланием народу Казахстана, президент подчеркнул, что строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов.
Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.
Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это, по словам главы государства, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
Также президент отметил важность обеспечения максимальной доступности школьной формы для всех учащихся.
Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета", - высказался он.
Также президент считает, что целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности.
Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект "Комфортная школа". Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах", - сказал Токаев.