Президент предложил строить школы на средства, изъятые у коррупционеров

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Абайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 сентября на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градусов.

2 сентября днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 2-3 сентября днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

2-3 сентября на большей части Акмолинской области днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 2 сентября Жетысуской области на востоке ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ожидается сильная жара 35 градусов.

2 сентября на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2 сентября на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов, высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

2 сентября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 16 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 сентября на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 сентября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

2 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2, сутки 3-4 сентября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем 2-4 сентября на юге, западе, севере области ожидается сильная жара 38 градусов. 2-4 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.