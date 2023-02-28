В ближайшие 5 лет в Мангистауской области построят 6 опреснительных заводов

Фото: Amanat

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Актау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром кандидаты в депутаты Мангистауского областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, Раушан Аймурзаева, Джанболат Тангиев, Бердыкожа Боранбаев встретились с коллективом магазина Meshta, расположенного в областном центре.





Кандидаты презентовали собравшимся сотрудникам предвыборную программу партии "Amanat" на 2023-2027 годы. Они отметили в ней важные приоритеты. Также заслушали вопросы и предложения участников собрания.





В свою очередь, житель Мунайлинского района - сотрудник коллектива отметил проблемы в данном районе. Они касались качества медицинской службы, дефицита питьевой воды в летний период, уличных дорог и отсутствие асфальтирования.





Не только в Мунайлинском районе, но и в области наблюдается дефицит питьевой воды, особенно в летние месяцы. Этот вопрос находится в центре внимания областной партии "Amanat".





Этот вопрос актуален по области. На сегодняшний день дефицит питьевой воды в регионе составляет 52 тысячи кубометров в сутки. Поэтому в предвыборной программе нашей партии, разработанной с учетом актуальных проблем региона, предусмотрены конкретные пути решения дефицита воды. В ближайшие 5 лет планируется строительство 6 опреснительных заводов мощностью 136 тыс. кубометров в сутки. В результате население будет полностью обеспечено бесперебойным водоснабжением", - сказала кандидат Анар Шамшадинова.





Кроме того, на сегодняшний день изношено 68,6% внутрипоселковых дорог области. Поэтому до 2027 года партией будет проведен средний ремонт не менее 600 км внутрипоселковых и городских дорог в Мунайлинском, Мангистауском, Бейнеуском районах и городе Жанаозен.





В результате данных работ доля изношенных внутрипоселковых дорог будет снижена до 59,3%, городских дорог - с 23% до 13,6%", - сказал кандидат Бердыкожа Боранбаев.





Сотрудники магазина Meсhta осознали важность предвыборной программы, озвученной на встрече, и дали положительную оценку предстоящей работе.





​​​​​​​​​​​​​​Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии​ "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)





Заказчик: Н.К. Карасаев





Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.





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