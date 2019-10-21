В Бурабае прошел бизнес-форум по развитию мясной промышленности

Кокшетау. 20 октября. Kazakhstan Today - В Бурабае в рамках бизнес-форума "Новые территории развития. Макинск" аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел протокольные встречи с руководством ряда крупнейших компаний, передает Kazakhstan Today.

Аким области и генеральный директор АО "АitasKZ" Серик Толукпаев обсудили вопросы запуска второй очереди Макинской птицефабрики. Для её ввода необходимо строительство производственной инженерной инфраструктуры, ключевые моменты которого сторонами сегодня были детально рассмотрены, сообщила пресс-служба главы региона.

Строительство крупнейшей в Центрально-Азиатском регионе птицефабрики по выращиванию бройлеров мощностью 50 тыс. тонн мяса в год позволило инвестировать в регион порядка 46 млрд тенге, создать более 900 рабочих мест, увеличить размер среднемесячной заработной платы в Буландынском районе на 30%.

Также состоялась встреча руководителя региона с генеральным директором группы турецких компаний Сukurova Исой Доганли, с которым были обсуждены вопросы строительства на территории Буландынского района новой бумажно-упаковочной фабрики. Потребность Макинской птицефабрики в сопутствующих продуктах позволило ей выступить в роли якорного офтейкера для иностранной компании, специализирующейся на производстве картонной продукции.

На сегодня Макинск находится на пути становления. Именно здесь, в самом сердце живописной природы Акмолинской области, есть ряд безусловных преимуществ для инвестирования. Это географическое расположение на транспортной развязке, удобный природный ландшафт, районный центр с сосредоточием административных служб, крупных субъектов агропромышленного комплекса", - отметили в акимате.

Макинская птицефабрика станет локомотивом дальнейшего развития экономики области в целом. Уже сейчас производственная деятельность фабрики дала импульс малому предпринимательству. Нам важен каждый такой проект, и мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку", - подчеркнул Ермек Маржикпаев, приветствуя участников бизнес-форума.

В масштабном мероприятии с участием заместителя министра иностранных дел Ермека Кошербаева, независимого члена совета директоров АО "АitasKZ" Болата Жамишева, руководящего состава компаний АitasKZ, КUSTOGROUP, "Евразия Агро Холдинг" представители государственного сектора и бизнеса обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства, в том числе создания кластера мясной промышленности Северного Казахстана.

По итогам бизнес-форума между акиматом Акмолинской области и АО "АitasKZ" подписан меморандум о сотрудничестве.

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