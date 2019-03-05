В Фонд социального медстрахования в феврале поступило более 8,7 млрд тенге

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Поступления в Фонд социального медстрахования в феврале 2019 года составили более 8,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 28 февраля 2019 года перечислено 8,7 млрд тенге. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 28 февраля 2019 года, составила 149,2 млрд тенге. Из них 140,5 млрд тенге (около 94,2%) приходятся на отчисления работодателей, 8,7 млрд тенге (около 5,8%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера", - сообщили в пресс-службе фонда.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

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