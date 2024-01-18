В Генпрокуратуре РК рассказали о громких расследованиях 2023 года

Рассказать друзьям

Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК рассказали об итогах деятельности службы досудебного расследования за прошедший год.





За 2023 год специальными прокурорами завершены расследования ряда резонансных дел. В прошлом году за превышение власти в период январских событий осуждены экс-министр обороны, начальники департаментов полиции и КНБ Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей.





Также за халатность, повлекшую аварию на тепловых сетях, осуждено руководство "Экибастузской ТЭЦ".





Вынесен приговор директору ТОО "Сатурн 2012" за допущение взрыва в оружейном магазине, унесшего жизни 4 человек.





Преданы суду организаторы массовых беспорядков - лидер ОПГ Джумагельдиев, бывший начальник 5-го департамента КНБ Искаков, экс-депутат Алматинского маслихата Кудайбергенов за бандитизм и участие в массовых беспорядках", - проинформировали в ведомстве.





Также перед судом предстанет Махатов (известный по громкому Хоргосскому уголовному делу как "агент Саныч"), руководство "Метрополитена" за хищение 5 млрд тенге при закупе оборудования для строительства метро в Алматы, начальство резервата "Семей орманы" за лесной пожар в области Абай, в ходе тушения которого погибли 14 работников лесного хозяйства.





Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц Министерства экологии по пожарам в области Абай, "МАЭК-Казатомпром" по факту аварии на ТЭС-3 и KEGOC, связанной со сбоем в единой энергосистеме.





Расследуются случаи отравления 14 детей-инвалидов в спецучреждении для особенных детей в Караганде и пожар в хостеле в Алматы, унесший жизни 13 человек.





Завершается расследование взрывов на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 горняков. Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты.





Помимо этого, дается оценка фактам хищения активов государства на 100 млрд тенге.





В ведомстве отметили, что с января 2023 года к исключительной подследственности спецпрокуроров отнесено и расследование пыток. В 2023 году за причинение психических и физических страданий в орбите уголовного преследования находилось 69 сотрудников силовых ведомств, к концу года осуждено 21 должностное лицо.





Кроме того, за ненадлежащую работу по превенции пыток к дисциплинарной ответственности привлечены 118 лиц, из них 19 руководителей правоохранительных органов.





В Генпрокуратуре напомнили, что институт специальных прокуроров функционирует в органах прокуратуры с 2007 года. Специальным прокурорам поручается расследование резонансных и наиболее сложных дел.