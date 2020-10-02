В Генпрокуратуре РК прокомментировали приговор участникам массовых беспорядков в Кордайском районе

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В Генеральной прокуратуре РК прокомментировали приговор участникам массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

29 сентября средства массовой информации сообщили об осуждении военным судом Алматинского гарнизона семерых участников массовых беспорядков , имевших место в Кордайском районе. Действительно, приговором военного суда Алматинского гарнизона за кражу и участие в массовых беспорядках к лишению свободы от 3 до 9 лет осуждены военнослужащий Атанбаев, а также Тлеугалиев, Нураханов, Буралкинов, Бежибай, Дуйсенбаев и Ибрагимов", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Как пояснили в ведомстве, ранее, в ходе следствия, материалы в отношении Атанбаева и его соучастников выделены в отдельное производство в связи с подсудностью дела военному суду.

Вместе с тем 21 июля специальными прокурорами завершено расследование в отношении 51 лица. Им предъявлено обвинение в применении насилия, убийствах, поджогах собственности и погромах, провокации, в массовых беспорядках и неповиновении требованиям представителей власти в ходе событий, произошедших в феврале текущего года в селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты", - проинформировали в Генпрокуратуре.

В настоящее время обвиняемые ознакамливаются с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд

Также напоминаем, что в период с марта по август осуждены братья Воингуй, применившие насилие к полицейским (к 1,5 года лишения свободы, 18 марта), отец и сын Юнху за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство в группе лиц в отношении Кудашбаевых (24 апреля, каждый к 2,5 года лишения и ограничения свободы, соответственно), Р. Вейсер за изготовление и перевозку 54 штук "коктейлей Молотова" (12 августа, к 3 годам лишения свободы)", - сообщили в Генпрокуратуре.

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