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Осуждены участники беспорядков в Кордайском районе

30.09.2020 9775
Осуждены участники беспорядков в Кордайском районе
Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - В военном суде Алматинского гарнизона вынесен приговор участникам беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек, пострадало имущество граждан. 
 
На скамье подсудимых находились семь человек. Суд признал их виновными.
 
В частности, подсудимым Буралкинову, Атанбаеву, Тлеугалиеву назначено наказание в виде лишения свободы на три года в учреждении средней безопасности. Бежибай осужден на четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности, Дуйсенбаев - на пять лет лишения свободы, Ибрагимов - на семь лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, Нураханов - на восемь лет лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.
 
Кроме того, осужденные должны будут возместить материальный ущерб.
 

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