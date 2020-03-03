Причиной беспорядков в Кордайском районе стал конфликт между криминальными группами - Токаев

Тараз. 2 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области конфликт между двумя криминальными группами из-за контроля над источниками незаконных доходов, передает Kazakhstan Today.

События, которые произошли в Кордае, стали потрясением для нашего народа и, без преувеличения, привлекли внимание всего мира. Этот конфликт нанес огромный ущерб нашему государству и народу. Теперь мы как единая нация должны извлечь урок из этого печального опыта. Прежде всего необходимо сделать всё для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - сказал Токаев на встрече с жителями села Каракемер в ходе рабочей поездки в Кордайский район.

По словам президента, в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой.

Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли . Об этом надо прямо сказать. Теперь перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от их национальности. Без этого мы не сможем навести порядок в стране", - отметил президент.

Глава государства заявил, что все следственные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с законом, перед которым все равны. Он поручил правоохранительным органам поставить решительный заслон взяточничеству местных чиновников и незаконной трансграничной торговле, сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства отметил, что новому руководству Жамбылской области предстоит устранить препятствия, которые мешают успешному развитию региона, и принять меры по повышению благосостояния населения.

Если происходят столкновения, никакое развитие невозможно. Это закономерно. К сожалению, прежние руководители области не осознавали этого. Поэтому я полностью сменил руководство региона, в том числе руководящий состав правоохранительных органов. Назначены новые руководители, среди которых Бердибек Машбекович Сапарбаев. Вы его хорошо знаете, это очень опытный государственный деятель. Перед ним поставлена задача не допустить дестабилизации ситуации и придать новый импульс развитию региона", - подчеркнул Токаев.

Президент призвал местных аксакалов активно участвовать в воспитательной работе, доводя до молодежи смысл этих идей единства и общественного согласия.

Каковы истинные черты нашего народа? Это прежде всего широта души, щедрость, благородство, стремление к созиданию. Мы должны служить примером для других этносов, для других народов. Надо положить конец досужим разговорам о том, что казахи безответственны, ленивы, что они не умеют трудиться. И для того, чтобы разрушить эти негативные стереотипы, мы сами должны показать свое трудолюбие", - заявил президент.

Также в рамках визита в Жамбылскую область, глава государства провёл встречу с представителями дунганской диаспоры.

Глава государства заявил, что необходимо сделать правильные выводы из случившегося в Кордайском районе.

Произошедшие трагические события должно остаться позади. Впереди нас ожидает совместная жизнь, совместное созидание. Мы должны извлечь уроки. Никогда раньше такого не было. Это упущение, в том числе и властных структур. Поэтому практически в тот же день я сменил всё руководство области, в том числе руководство правоохранительных органов", - сказал президент.

Президент призвал представителей дунганской диаспоры воспитывать молодежь с уважением к культуре каждого народа, уважать казахский язык и государственные символы Казахстана.

Ваши дети должны изучать казахский язык, знать русский и родной дунганский язык. Государство будет оказывать всяческую помощь в развитии вашей культуры, сохранении обычаев. В то же время очень важно, чтобы ваши люди знали государственный язык. Особенно те, кто живет в сельской местности", - отметил глава государства.

Также президент указал на то, что у молодых людей есть хорошие перспективы работать по всему Казахстану, а не только в нескольких селах одного Кордайского района.

Казахстан - большая и богатая страна. На севере у нас есть плодородные земли. Почему мы должны оставаться на одном месте? Направляйте своих детей на север, на восток. Казахстан - огромная страна. Север, запад, юг, восток - везде для ваших детей открывается возможность работать и зарабатывать деньги", - заявил Токаев.

Глава государства призвал собравшихся сделать все, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Перед новым руководством правоохранительных органов региона поставлены задачи обеспечить порядок и безопасность жителей, а также пресечь преступность.

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