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В селе Масанчи в ходе расчистки разрушенного здания обнаружили человеческие останки

13.02.2020, 14:20 8668
В селе Масанчи в ходе расчистки разрушенного здания обнаружили человеческие останки
Фото: https://baigenews.kz/
Тараз. 13 февраля. Kazakhstan Today - В селе Масанчи Жамбылской области в ходе расчистки разрушенного после пожара торгового центра обнаружили обгоревшие человеческие останки, передает Kazakhstan Today.
 

11 февраля 2020 года, в 12.07, в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, о том, что в селе Масанчи Кордайского района, в здании Торгового центра (после пожара, имеется обрушение крыши), в ходе расчистки под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки", - сообщил советник акима региона Канат Кульшманов.

 
По его информации, для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
 
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.
 

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